Bérfőzéssel foglalkozik Kovács József Győrújbaráton. Az üst előtt nagy hordókban sárgabarack cefre vár a sorsára. A kisüsti módszerrel működő főzdének helyet adó épület 103 éves, még a kisbaráti Lévay Henrik báró építette. A főzőüst négyszáz literes, saválló acélból készült. Ha valaki csak kisebb mennyiségű cefrét tud hozni, azt, törekedve a minőség megőrzésére, összefőzi máséval, de ezt őszintén elmondja. A különlegességnek számító üst teteje, illetve a csőrendszere vastag vörösrézből készült. Sajnos, ma már csak 3-4 olyan rézműves dolgozik az országban, aki ezek minőségi javítását el tudják végezni.

Az ital reneszánsza

- A főzde fűtése fával történik, aminek az ára ebben az évben harminc százalékkal emelkedett, de feljebb mentek az energiaárak, a bérek is, így most a tavalyi 1200 forint helyett az infláció mértékével növelt áron tudom majd kifőzni a cefréket - mondta lapunknak Kovács József. A kisüsti módszer lényege a szakaszos lepárlás, a finomítást követi a szeszfok beállítása, de nem utópárlattal, hanem desztillált vízzel. A bérfőzetők ötvenfokos párlatot visznek haza. Általában két-háromszáz liter, saját kertben szedett gyümölcsből készült cefrét hoznak a főzetők, de szerencsére egyre többen összegyűjtenek kisebb, akár 40-50 liternyi mennyiséget is. Van olyan ismerőse, akinek egy vájlingnyi almáját is kifőzte. A hozott cefrék legnagyobb része vegyes gyümölcsből készül.

- Úgy tűnik, hogy idén a korábbiakhoz képest nagyon jó lesz a gyümölcstermés, nem volt akkora fagykár - mondta a főzőmester. - Cseresznyével, meggyel, sárgabarackkal keresnek mostanában. Egyre népszerűbbek a hagyományos törkölypálinka helyett a főleg illatos szőlőfajtákból készült párlatok is. Örülök, hogy egyre több fiatal érdeklődik a pálinkafőzés iránt, az italnak reneszánsza van, minden évben tíz-húsz fiatal keres meg, hogy először próbálkozna vele. Jó, hogy tanácsot kérnek, mert a rosszul elkészített, megecetesedett, penészes cefréből művészet iható pálinkát varázsolni. Évente közel 500 embernek főzök ki pálinkát.

Dömötör Zsolt, a hegykői 1 Csepp Pálinka tulajdonosa, cseppmester. Mit mondta, idén sok gyümölcsből bő a termés, finom gyümölcsöket hoznak be hozzájuk. Fotó: Máthé Daniella

Kétszáz literből tíz-tizenöt

A tapasztalat szerint kétszáz liternyi jó minőségű, cukrozatlan cefréből 10-15 liter pálinka lehet, természetesen gyümölcsfajtától függően. Az biztos, hogy idén ősztől az egyes pálinkafajták bolti árát is növelni fogja a gyümölcsárak drasztikus emelkedése. Egy kilogramm cefrének való sárgabarackot például 350 forintért lehetett vásárolni. - Igaz, hogy július elsejétől megszűnt a népegészségügyi termékadó, de majdnem duplája lett a szeszadó. Emellett az energiaköltségek növekedése is hatással lesz az új palackozásra, a minőségi pálinka vásárlásakor egészen biztosan mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni - jegyezte meg Kovács József.

Végre jó a termés

- Kellett emelnünk nekünk is a bérfőzési díjainkon - számolt be lapunknak Dömötör Zsolt, a hegykői 1 Csepp Pálinka tulajdonosa, cseppmester. - Jelenleg a tavalyi nettó 1.300 forint helyett 1.400 forint plusz áfa áron főzünk egy liter ötven százalékos pálinkát. Ez mintegy nyolc százalékos emelés, de a villany és gázköltségek emelkedése minket erősen érint, hiszen minden berendezésünk ezekkel működik. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a legolcsóbbak a piacon, de minőségi szolgáltatást nyújtunk. Két éve volt egy nagyobb beruházásunk annak érdekében, hogy a saját főzésünk mellett másokat is ki tudjunk szolgálni.

Elmondta, hogy idén bő a termés, finom gyümölcsöket hoznak be hozzájuk. Jelenleg jellemzően a meggy cefrék érkeznek, de lassan kezdődnek a sárgabarack főzések: az idén kiemelkedően jól termett a sárgabarack. Ráfért, mert a gazdák az elmúlt két évben joggal panaszkodtak.

Jelenleg otthon 86 liter, ötven fokos párlatot főzhetek ki a saját háztartásnak, eladni nem lehet belőle.