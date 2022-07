A vasúttársaság számára különleges az idei év, hiszen a GYSEV 2022-ben ünnepli alapítása 150 éves évfordulóját.

A vasutasnapi rendezvényen elhangzott: idén GYSEV150 logó, sütijegy és GYSEV150 desszertek, GYSEV150 emlékmozdony és alkalmi postabélyeg is emlékezteti az utazóközönséget kerek évfordulóra, rövidesen pedig teátrumvonatok közlekednek Győrből és Sopronból Szombathelyre.

A jövőről

A vasutasnapon Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára beszédében hangsúlyozta: a körülöttünk zajló események, a klímaváltozás, a járványok, a háború, és az átalakult energiapiac mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy egyértelműen a villamosított, kötött pályás, fenntartható közlekedésé a jövő, mind az áru- mind pedig a személyszállításban.

A GYSEV rendkívül fontos szerepet tölt be az ország közlekedésében, a kormány pedig a jövőben is fontos fejlesztéseket tervez a GYSEV hálózatán. A tervek szerint a Sopron – Budapest és a Szombathely – Budapest InterCity-forgalmak lebonyolításához vadonatúj, korszerű alacsonypadlós klimatizált villamos motorvonatok szerezhet be a vasúttársaság. További fontos projekt a Kőszeg – Szombathely vonal villamosítása, valamint a zalaszentiváni deltavágány megépítése.