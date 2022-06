A Széchenyi István Egyetem energiahatékony járművet fejlesztő hallgatói csapata, a SZEnergy Team 2019-ben mutatta be SZEmission névre keresztelt járművét. Az azóta eltelt időszak a jármű tökéletesítéséről szólt, a karosszéria alatt szinte teljesen kicserélődött a technika. Ami viszont még fontosabb, rengeteg idő jutott tesztelésre, így a legapróbb beállításokat is kipróbálhatták a hallgatók a ZalaZONE tesztpályán.

Mindezeknek köszönhetően a koronavírus-járvány után idén először fizikailag is megrendezett Shell Eco-marathonon beérett az elmúlt évek munkájának gyümölcse: a csapat nyugat-európai riválisait is megelőzve, világrekorddal zárt az élen. A SZEmission fölényét jelzi, hogy a jármű négy különböző mérési szakaszban, eltérő időjárási körülmények között is a legjobb eredményt produkálta – dacára a felmerülő technikai problémáknak.

„A gépátvétel során a bírák kérésének eleget téve kellett néhány kisebb változtatást eszközölni a járművön. Ez próbára tette a csapat reagálókészségét, de higgadtan és jól menedzselve kezeltük a problémát” – nyilatkozta Miklós Máté csapatvezető, aki hozzátette, hogy kölcsönösen segítették egymást a velük egy garázsban helyet kapó francia TIM UPS INSA gárdájával, amely jól mutatja a sportszerű és bajtársias viszonyt a résztvevő riválisok között.

A csapatvezetőt a siker titkáról is kérdeztük.

Az elmúlt három évben alaposan megismertük az autót, így mindenre fel voltunk készülve, valamint a fejlesztéseink is beváltak. Emellett hosszú idők alatt olyan professzionális tudásbázist épített a csapat, amelyből most tudtunk meríteni, és a rutinos tagjaink versenytapasztalata is sokat segített” – ecsetelte Miklós Máté, aki arról is beszélt, hogy a verseny során a csapattagok folyamatosan egyeztettek az aktuális teendőkről és minden esetben közösen hozták meg a döntéseket a következő lépést illetően.

Úton a győzelem felé a Széchenyi István Egyetem járműve a hollandiai pályán.

Forrás: SZE

Ez az asseni győzelem a SZEnergy Team eddigi legnagyobb sikere. Emlékezetes, a csapat még 2010-ben – akkor még napelemes konstrukcióval – a lausitzi Eurospeedway pályáján a versenysorozat addigi legmeghökkentőbb energiamérlegét produkálva több energiát termelt a futam alatt, mint amennyit fogyasztott. Azóta a napelemes kategóriát megszüntették, 2013 óta pedig a Széchenyi István Egyetem csapata a városi kisautó kategóriában versenyez, amelynek az eddigi csúcspontját jelenti a hollandiai diadal.

A sikerhez Palkovics László technológiai és ipari miniszter is gratulált, úgy fogalmazva, a nemzetközi megmérettetések elősegítik a fiatal tehetségek, egyetemi csapatok bevonását az ipari átállásba, a zöld megoldások elterjesztésébe, a technológiai fejlesztésekbe. A kimagasló teljesítményhez a tárcavezető szavai szerint hozzájárult az is, hogy a győriek az egyik legkiválóbb hazai kutatási infrastruktúra, a ZalaZONE járműipari tesztpálya világszinten is ritkaságszámba menő képességeire támaszkodhattak munkájukban.

„Ez az óriási siker csak úgy valósulhatott meg, hogy hallgatóink Járműipari Kutatóközpontunk munkatársainak mentorálásával kitartással, hittel és összefogással dolgoztak együtt. Az eredmény megerősít bennünket kitűzött céljainkban: olyan egyetemet építünk, amely Közép-Európa meghatározó tudásközpontja, a térség fejlődésének motorja, a nemzetközi ranglistákon előkelő helyen jegyzett, a fiatalok között nagy vonzerővel rendelkezik, és szoros kapcsolatot ápol az ipari vállalatokkal” – mondta dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

„Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr, fenntartó alapítványunk kuratóriumi tagja azt kérte egyetemünktől Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központunk átadásán, törekedjünk arra, hogy bizonyos területeken a legjobbak legyünk. Büszkék vagyunk erre a fantasztikus eredményre, ami egyszerre mutatja gyakorlatorientált képzéseink nemzetközi színvonalát és tehetséggondozásunk minőségét, egy olyan kulcsfontosságú ágazathoz kapcsolódóan, mint a járműipar. A siker elérésében fontos szerepet játszottak azok a keretek, feltételek, amelyeket intézményünk a modellváltásnak köszönhetően a korábbiaknál hatékonyabb, rugalmasabb formában tud biztosítani többek között az oktatás és a hallgatói csapatok számára is. Ezért a lehetőségért Palkovics László miniszter úrnak tartozunk köszönettel” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

A SZEnergy Team mentorálását Kőrös Péter, dr. Horváth Ernő és Pusztai Zoltán irányításával az egyetem Járműipari Kutatóközpontja végzi. Dr. Szauter Ferenc központvezető kifejtette: a csapat tevékenysége, sikere a vállalatok számára is hasznos. „Hallgatóink olyan tömegoptimalizálási feladatokat oldottak meg és olyan energiaoptimalizálási algoritmusokat dolgoztak ki világszínvonalon, amelyek az iparban másutt is alkalmazhatók lehetnek. A tömegcsökkentés növeli a jármű energiahatékonyságát, de nemcsak energiát spórolunk általa, hanem drága nyersanyagokat is” – emelte ki dr. Szauter Ferenc.

Pup Dániel, a Jedlik Ányos Szakkollégium vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Széchenyi-egyetem hallgatói csapataiban tevékenykedő fiatalok rendkívül keresettek a munkaerőpiacon, hiszen élesben dolgozva, együttműködve képesek kiválóan teljesíteni. Hozzátette azt is: a SZEnergy hamarosan Franciaországba utazik a Shell Eco-marathon autonóm futamára, melynek online versenyén májusban negyedik helyezést ért el.

„Mindez azt jelenti, hogy tehetséggondozásunk, képzéseink a járműiparhoz kapcsolódó két olyan területen – az elektromobilitásban és az autonóm közlekedésben – is kiemelkedők, amelyek jelenleg a legaktuálisabbnak számítanak a világban” – mondta dr. Szauter Ferenc.

A Shell Eco-marathon végeredménye

1. SZEnergy Team (Széchenyi István Egyetem)

2. TUfast Eco Team (Müncheni Műszaki Egyetem, Németország)

3. TIM UPS INSA (Toulouse-i Műszaki Tudományi Egyetem, Franciaország)

4. Cukorova Electromobile Team (Cukorova Egyetem, Adana, Törökország)

5. TEAM MECC E (Milánói Műszaki Egyetem, Olaszország)

6. Energy Technologies Team (Karadeniz Műszaki Egyetem, Trabzon, Törökország)

7. ENSIL-Team (ENSIL-ESCI Egyetem, Limoges, Franciaország)

8. Team Niepce (Lycee Polyvalent Niepce-Balleure, Chalon-sur-Saône, Franciaország)

9. Team EVA (Hogeschool Van Amsterdam, Hollandia)

10. CentraleSupelec Racing Team (CentraleSupelec Egyetem, Gif-sur-Yvette, Franciaország)