A Volánbusz az új járművek beszerzésére – a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően - várhatóan június közepén szerződhet a nyertes ajánlatot benyújtó KRAVTEX Kft.-vel és az Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft-vel.

A Kravtex Kft. által szállítandó 100 darab Credobus Inovell 12 típusú járművek 73 fő egyidejű szállítására alkalmasak (5 fő/m2 állóhely kihasználással számolva), utastéri légkondicionálóval, kamerarendszerrel, fedélzeti utastájékoztatóval felszereltek, továbbá az utastérben USB töltőpontokkal is rendelkeznek.

Fotó: Volánbusz Zrt.

Forrás: Soos Botond

Az Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft. által szállítandó 40 darab Mercedes-Benz Intouro M típusú járművek a legkorszerűbb, Euro 6e környezetvédelmi besorolású motorral készülnek. 73 utast szállíthatnak (5 fő/m2 állóhely-kihasználással számolva), vírus elleni aktív szűrős légkondicionáló berendezéssel, kamerarendszerrel, fedélzeti utastájékoztató berendezéssel és USB-töltőpontokkal felszereltek. A normál padlós kialakításnak köszönhetően a hosszabb utaknál elengedhetetlen poggyásztér is az utasok rendelkezésére áll. Az autóbuszok a legfejlettebb vészfékasszisztens rendszerrel, az Active Brake Assist 5-tel ellátva kerülnek forgalomba, amely kategóriájában világelsőként a Mercedes-Benz Intouro típuscsaládban mutatkozott be. Ez a vezetéstámogató biztonsági rendszer már a gyalogos és kerékpáros közlekedőket is érzékeli, és szükség esetén akár vészfékezéssel igyekszik elkerülni az álló vagy mozgó személyekkel, illetve akadályokkal történő ütközést.

Fotó: Volánbusz Zrt.

Vitézy Dávid a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedési államtitkára a sikeres közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatban elmondta: „A Volánbusz az elmúlt években Pafféri Zoltán elnök-vezérigazgató vezetésével megindult jármű-fiatalítási programjában eddig csaknem 1800 új autóbuszt vásárolt, és idén további sok száz új jármű beszerzését tervezi. Így év végéig a Technológiai és Ipari Minisztérium által megrendelt helyközi buszflotta állományának 45 százaléka megújulhat és a flotta átlagéletkora 8 évre csökkenhet.”