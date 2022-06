A győri Széchenyi István Egyetem nem csupán összekötő feladatokat lát el a Területi Innovációs Platformhoz csatlakozó szereplők között, de katalizátorszerepet is vállal a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén. Az intézmény laborlátogatásokon mutatja be azt az infrastruktúrát, amelynek révén korszerű szolgáltatásokat tud nyújtani a vállalati partnereinek. A program sikerességét mutatja, hogy a 2019-es indulás óta közel száz vállalkozás csatlakozott a platformhoz, amely a térség gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének növeléséhez is hozzájárul.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) az Innovációs és Technológia Minisztérium szakpolitikai támogatásával hívta életre a Területi Innovációs Platformot (TIP). Ez egy térségi szerveződés, amely térben és időben egyszerre biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett a helyi és nemzetközi innovációs ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására. A Széchenyi István Egyetem – együttműködve az NKFIH-val és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával – 2019 őszén hozta létre a platformot, amelyhez mikro-, kis- és közepes vállalkozások, nagyvállalatok, startupok, kutatóintézetek, szakmai szervezetek, kamarák és klaszterek is csatlakozhatnak. Az indulás óta már közel száz partner élt is a lehetőséggel, amellyel az országos élmezőnyhöz tartozik a Széchenyi-Egyetemen működő TIP.

„Ez nagyon jó eredmény, hiszen annak ellenére jelentkeztek ennyien, hogy a megalakulást követően a járvány miatt gyakorlatilag megszűntek a személyes részvétellel zajló események. Most, hogy újra lehetőségünk nyílt rá, rögtön két laborlátogatást is szerveztünk partnereinknek, hogy megismerjék azt az infrastruktúrát, kutatási, fejlesztési és innovációs potenciált, amelyet az egyetem kínálni tud a számukra” – fogalmazott Vági Kornél, az intézmény Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának központvezetője. Hozzátette, a platformot azzal a céllal hozták létre, hogy a csatlakozó vállalkozásokkal együttműködési hálózatot hozzanak létre, amely közös projektekben is testet ölthet, illetve gyors információmegosztást tesz lehetővé. Ez utóbbi a közös pályázati lehetőségeket, képzési és nemzetközi programokban való részvételt is elősegíti. „A TIP tehát egy csomópont, amely összekötő szerepet játszik a hivatal, az egyetem és a gazdasági szereplők között” – summázta a központvezető.

Vági Kornél a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának központvezetője Fotó: Májer Csaba József / SZE

Mint mondta, oktatási és kutatási feladatai mellett az egyetem vállalkozási tevékenysége is egyre jelentősebb. Az intézményben ugyanis olyan korszerű tudás, innovációs képesség és laborhátér áll rendelkezésre, amellyel sokaknak tudnak naprakész szakmai szolgáltatásokat nyújtani. Példaként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel való együttműködést, laborhasználati keretszerződést említette. Hozzátette, ez a kapcsolat már a TIP működésének hozadéka, amelynek keretében számos, a Közút számára fontos mérést az egyetem megfelelő eszközökkel rendelkező laboratóriumaiban végeznek el. A mostani laborlátogatás egyik turnusában az állami vállalat munkatársai érkeztek az intézménybe, és látogatást tettek többek között a Hídszerkezetek- és Betonlaborban, a Geotechnikai Laborban, az Útlaborban, illetve a Digitális Fejlesztési Központ Rádiófrekvenciás Laboratóriumában is.

„A laborlátogatás második turnusában további partnercégek ismerték meg az általunk kínált szolgáltatásokat, többek között a Kiberfizikai, a Rádiófrekvenciás, illetve a Csomagolási és Környezetállósági Laborban, amelynek során több új együttműködési lehetőséget is azonosítottunk” – emelte ki Vági Kornél, aki jelezte, a jövőben szeretnék ezeket az alkalmakat rendszeresíteni, mert így újabb és újabb konkrét projektekkel gazdagodhatnak a már meglévő együttműködések. Emellett a Területi Innovációs Platform keretein belül egyéb más szakmai programokat is terveznek szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések formájában. „Az egyetem ezen szerepvállalása is tovább erősíti azt a széles körű partnerséget, amellyel nemcsak a régió gazdasági fejlődéséhez, de az ország versenyképességének növeléséhez is hozzájárulhatunk” – zárta a központvezető.