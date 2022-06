„Hosszú idő óta kitűnő kapcsolatot ápolunk az Ostfaliai Egyetemmel, és közös programunkban a német és a magyar fiataloknak kínálunk szakmai fejlődési lehetőséget, illetve nemzetközi kitekintést szakterületük aktuális ismereteiről” – mondta el dr. Horváth Balázs, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja, aki diákként maga is egy félévet töltött a németországi intézményben. Hozzátette, a hallgatók megismerhetik, hogy az általuk tanultakat egy másik országban milyen módon, milyen hangsúlyokkal tanítják, és a megszerzett tudást miként tudják alkalmazni.

A páratlan években tíz magyar hallgató látogat Németországba, míg a páros esztendőkben tíz német fiatal érkezik Győrbe. Az idén tehát a Széchenyi-egyetem látta vendégül az Ostfaliai Egyetem hallgatóit akik az egyhetes együttlét során vegyes csapatokban tevékenykedtek, megtekintették az érintett helyszíneket, kidolgozták javaslataikat, a zárónapon pedig bemutatták ötleteiket a megoldandó problémával kapcsolatban. Legutóbb Németországban egy használaton kívüli villamosmegállót kellett funkcionálisan újragondolni, az idei feladat pedig a győri központi kampusz és az egyetem Külső Kollégiuma közti közlekedés javítása volt.

A fiatalok a prezentációkat versenyszituációban mutatták be, amelyeket a két egyetem oktatói értékeltek, a szakmaiság, megvalósíthatóság, fenntarthatóság szempontjából.

Dr. Horváth Balázs kifejtette, minden évben új hallgatókat vonnak be a programba, amellyel alapvetően a közlekedésmérnököket célozzák meg, de volt olyan év, amikor építőmérnök-jelöltek is szép számmal képviseltették magukat. A dékán kiemelte, azon túl, hogy a két egyetemen tanuló ifjú szakemberek gyakorlati tapasztalatot szereznek egy aktuális szakmai probléma megoldását illetően, nemzetközi közegben is megmérettethetik magukat, és értékes kapcsolatokat alakíthatnak ki.

„Rendkívül hasznos volt ez az egy hét, és különösen izgalmasnak találtam a feladatot, hogy hallgatóként egy hallgatókat érintő kérdéssel foglalkozzunk. Beleástuk magunkat a témába, és olyan alternatív javaslatokat dolgoztunk ki, amelyek egyszerűbbé teszik a Külső Kollégium és a kampusz közötti közlekedést” – fogalmazott Ashok Mallineni, az Ostfaliai Egyetem hallgatója. Az általuk megfogalmazott megoldási javaslatok között elsősorban olyan fenntartható, zöld közlekedési alternatívákat említett, amelyek az autós forgalom csökkentését, a kerékpáros és a tömegközlekedés erősítését szolgálná.

„Nagyon pozitív benyomást tett rám a Széchenyi István Egyetem, amelynek győri kampuszán minden megtalálható, ami csak az egyetemi évek alatt kell. A tanulás, a szórakozás, a közösségi élet egy helyen biztosított, a folyók közelsége ráadásul különleges hangulatot ad mindehhez” – fogalmazott kérdésünkre a vendéghallgató. Kiemelte, Győr belvárosa is magával ragadó, legjobban az autómentes sétálóövezet tetszett neki. Mint mondta, roppant hasznos volt számára ez a hét, nem csak szakmai értelemben, de a kapcsolatépítés tekintetében is.

Hasonlóan pozitívan értékelte az együtt töltött időt Ashok magyar csapattársa, Kiss Kinga: „Izgalmas és tanulságos volt a külföldi hallgatókkal közös munka, mert egy más szemléletet ismerhettem meg. Egymás világlátását bővítettük az által, hogy eltérő szempontokból világítottunk meg egy-egy problémát” – emelte ki a Széchenyi-egyetem elsőéves közlekedésmérnök hallgatója. Hozzáfűzte, a közös munka során nagyon jó emberi kapcsolatok is kialakultak, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy egy-egy szakmai kérdést a későbbiekben is megvitassanak egymással.