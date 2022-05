A Cardo több mint 100 év hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik a magyar bútorgyártásban. Az 1916-ban alakult győri cég elsősorban faipari vállalatként, szekrényeivel és bútoraival vált ismertté. A Cardo a város egyik legrégebbi gyára, évszázados tradícióval, amely túlélte a két világháborút, a rendszerváltást, mindig alkalmazkodva a legkülönbözőbb gazdasági körülményekhez. A privatizáció kezdetével, 1993-ban a Cardo egy nemzetközi matrac- és bútorgyártó cég kezébe került.

Az új tulajdonosok nagy erőfeszítések árán, új gépek alkalmazásával modernizálták a termelési folyamatot és új termékeket vezettek be. A Cardo Kft. ennek köszönhetően a legkorszerűbb, kiváló minőségű matracokat, ágyakat, ágykanapékat, ülőgarnitúrákat és különböző, az egészséges alvást biztosító termékeket kezdett el gyártani. Néhány év alatt a Cardo modern, versenyképes üzemmé vált. Egy korábban Magyarországon nem létező termékkategóriában, az „alvás szakértőjeként” abszolút piacvezető, ez a mottó világosan tükrözi a Cardo üzleti stratégiáját.

Olyannyira, hogy számos Cardo matrac, Young Cardo franciaágy és kanapé ápolási technikai eszköznek minősül, így elszámolhatók ez egészségpénztárakban. 2022-ben a Cardo elnyerte az „Alvásbarát termék/Sleepfriendly Product” minősítést kétfajta matracával. A legkorszerűbb alváskutatással foglalkozó külföldi intézetek kutatási eredményei alapján készült matracok a különleges Egészség Center beépítésével biztosítják a gerinc egészséges alátámasztását az alvás teljes időtartama alatt.

„Évtizedek óta elkötelezettek vagyunk a hazai alváskultúra fejlesztése iránt. Hiszünk abban, hogy termékeink az egészséges és pihentető alvás és frissebb ébredés valódi élményét nyújtják” – vallja Fülöp Tamás, a Cardo Kft. értékesítési- és marketing igazgatója.

Fotó: Cardo Kft.

A Cardo mindent gyárt, ami a tökéletes pihenést szolgálja, így a matracok mellett franciaágyakat, ágykanapékat és ágyfunkcióval is rendelkező ülőbútorokat is. Termékei hosszú időre tervezettek, melyekre típustól függően akár 15 éves garanciát is vállal. Vevői elsősorban a magánszektorból kerülnek ki, de a szállodaipar részére is kiváló minőségű termékeket gyárt. Elismertségét az is bizonyítja, hogy 2013-ban a Cardo lett a Hilton szállodák hivatalos ágy- és matrac-beszállítója a kelet-közép európai régió 13 országában.

Miért érdemes a Cardónál dolgozni? A stabil, megbízható tulajdonosi háttér, a szakmai kihívások mellett az itt dolgozó kollégák gyakran kiemelik, hogy nagyon szeretik a Cardo csapatot, hiszen ez egy emberközpontú munkahely, ennek folyományaként kollégáink jelentős része több, mint 10 éve dolgozik a cégnél.

Folyamatosan keresünk betanított munkásokat ill. tapasztalattal rendelkező szakmunkásokat, de szívesen fogadjuk a pályakezdők jelentkezését is.(főként asztalos, fényező, kárpitos, varrónő, matracvarrásban jártas kolléga, raktáros, teherautó sofőr, targoncás pozíciókban)

Ha szeretne nálunk dolgozni, kérjük küldje el fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre: [email protected]

További információ a cégről, termékeinkről: www.cardo.hu