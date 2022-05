A Dana világelső a járműipari erőátviteli rendszerek és energia-menedzsment megoldások kínálatában, prémium személy-, haszon- és nehézgépjárművek beszállítója. 33 országban van jelen, Magyarországon négy gyárral képviselteti magát, a Győri Ipari Park területén. Jelenleg számos területre, többek között operátor, CNC gépkezelő, raktáros, karbantartó munkakörökbe várják a jelentkezőket, ahogy mérnöki területen is számos lehetőséget kínálnak.

Magabiztos alaptudással indulnak

A Danánál nagy hangsúlyt fektetnek a jelöltek kiválasztására, akik már a felvételi folyamat során mindenre kiterjedő tájékoztatást kapnak leendő munkahelyükről. Ezt szolgálja az adott terület trénere által vezetett, szakmai bemutatóval egybekötött gyárlátogatás, amely közben a jelentkező bepillanthat a gyár életébe, megismerkedhet leendő munkakörével és feladataival elsőkézből. A gyakorlati feladatok is a valós körülményeket modellezik a kiválasztási folyamat részeként, például az munkautasítás alapján történő összeszerelés.

A sikeres felvételt kéthetes betanítás követi: az adott terület egy-egy szakembere elméleti és gyakorlati képzést tart az újmunkatársak részére, akik ennek során olyan alaptudást kapnak, amellyel felvértezve magabiztosan kezdhetik meg a munkát a Danánál. A kéthetes időszakra azért is van szükség, mert gyakran eltérő szakmai tapasztalattal, a legkülönbözőbb területekről érkeznek munkatársak a vállalathoz, s ennyi idő alatt megismerhetik a szakmai alapokat. Amerikai vállalatként kiemelt hangsúlyt fektetnek a munkabiztonságra is, a dolgozóik rendszeres munkavédelmi oktatásban részesülnek.

Élmény lesz a betanulás is

A hagyományos módszerek mellett a csúcstechnológiát is bevetik a munkatársak betanítási folyamatában: a virtuális valóságot megjelenítő VR-szemüveg segítségével, élményszerűen élhetik át a betanulási folyamat egy részét az új munkatársak. A virtuális térben 3D-ben, valósághűen érzékelhetik a munkafolyamatokat, eszközöket, munkadarabokat, miközben hangüzenetek formájában kapják a munkák elvégzéséhez szükséges instrukciókat.

Építs karriert a Danánál!

A vállalat egyik legnagyobb előnye, hogy stabil jövőképet és előrelépési lehetőséget kínálnak munkatársaiknak. Ők az egyes területeken belüli tudásszintek között belső vizsgák sikeres teljesítésével és kellő tapasztalat megszerzésével léphetnek előre. Így például az alap operátori munkakörből indulva a senior operátori pozíción át akár műszakvezető is válhat belőlük, de van olyan kollégánk, aki operátorként kezdte a karrierjét nálunk, ma pedig termelési koordinátorként irányítja a termelést. – mondta el Rédei Márk, a vállalat HR osztályának munkatársa.

A Dana négy győri gyára között is van átjárási lehetőség, ha valaki szeretné új területen kipróbálni magát, erre belső pályázatok révén nyílik lehetőség. Ambiciózus munkatársak számára tehát komoly perspektívát nyújtanak, sőt, akár külföldi kiküldetésre is jelentkezhetnek, melynek során 3-6 hónapra a Dana valamelyik európai gyárában, például Belgiumban dolgozhatnak és ismerhetik meg az ottani munkafolyamatokat, nemzetközi tapasztalatra is szert tehetnek.

(X)