Vállalatunk − amely a Schweitzer-cégcsoport tagja − 1992 óta működik Csóton, bár a különféle fémipari tevékenységek több mint 60 éve vannak jelen ezen a telephelyen. Hagyományos, mégis innovatív vállalat vagyunk, a Schweitzer-csoport tagjaként a legjelentősebb non-food és élelmiszeripari üzletláncok, valamint gyógyszertárak számára készítjük a termékeinket.

Forrás: Shoptec Fámarugyártó Kft.

Ipari partnereink számára is gyártunk − részben bérmunkában – vékony lemezes, cső- és zártszelvényből készülő fém (acél, nemesacél, alumínium) alkatrészeket, a legkülönbözőbb megmunkálással, mint a lézervágás, vágás csőlézerrel, fűrészelés, CNC-hajlítás, préselés/stancolás, hegesztés, robothegesztés, csiszolás, porfestés/szinterezés.

Több évtizedes tapasztalatunknak és a folyamatos fejlesztéseknek köszönthetőn képesek vagyunk fenntartani a versenypozíciónkat, és kielégíteni a vevőink igényeit a folyamatosan változó piaci trendekhez igazodva. Cégünk legfőbb célja − és egyben küldetése −, hogy a vevőinket a legjobb minőségben előállított termékekkel, a szállítási határidők pontos betartása mellett, a lehető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki.

Jelenleg számos nyitott pozícióba várjuk leendő kollégáinkat: konstruktőr, ajánlatadó mérnök, junior IT-supporter, kontroller, junior kontroller, irodai asszisztens, HR-generalista, gyártástechnológus, minőségbiztosítási munkatárs, minőségbiztosítási csoportvezető. Ideális munkavállalónk dinamikus, nyitott az új kihívásokra, kedveli a teammunkát, és szívesen dolgozik nemzetközi munkakörnyezetben.

Munkavállalóinknak versenyképes jövedelmet, cafeteriát, utazási támogatást kínálunk, a közösséget teamrendezvények erősítik. Támogatjuk dolgozóink fejlődését is: cégünknél vezetői utánpótlás program működik, valamint szakmai és nyelvi képzésekre egyaránt van lehetőség. Ahogy szakmai előrelépésre is, hiszen a változó piaci körülmények a cégünket is kihívások elé állítják, a változások pedig új pozíciókat hívnak életre.

