- Miért jó az Őrháznál dolgozni?

- Garantálni tudjuk, hogy azt az összeget, amiben megegyezünk, minden hónap 10-éig megkapják a munkavállalóink. A kiszámíthatóság nagyon fontos az emberek számára, s tőlünk azt kapják, amire számítanak. Családi vállalkozás vagyunk, és ennek szellemében is dolgozunk, az alkalmazottakat is a család tagjává szeretnénk tenni. Igyekszünk éreztetni velük, hogy ránk mindig számíthatnak, ez a szellemiség járja át a munkahelyi légkört. Segítünk nekik, amiben tudunk, fogjuk a kezüket, továbbképzésekben támogatjuk őket. A szabadidőre vonatkozó kéréseiknek is igyekszünk eleget tenni, emiatt is szeretnénk bővíteni a csapatot, hogy kicsit csökkentsük a terheiket.

- Tapasztalata szerint mennyire fontos ez a munkavállalóknak?

- Azok, akiket már én vettem fel – azóta, hogy átvettem a vagyonvédelmi üzletág vezetését –, akiket ebben a szellemiségben foglalkoztatok, mind a mai napig nálunk vannak, és nem szeretnének tovább állni. Ez számomra a legjobb visszajelzés.

- Hol találnak munkaerőt?

- Hirdetéseket adunk fel, illetve ajánlások alapján, akik nálunk dolgoznak, ismerőseiknek ajánlják pozícióinkat.

- A családi légkör a munkavállalók között is jellemző?

- Abszolút, kialakult egy baráti kör. Emiatt nehéz is elmozdítani őket másik pozícióba, de örülök, hogy a csapatszellem, az összetartás erősíti a csapatot.

- Mit várnak?

- Reméljük, hogy megtaláljuk a megfelelő kollégákat a felsorolt pozíciókra. Szerintem nagyon fontos, hogy az érdeklődők nem csak egy kollégával, hanem a cég tulajdonosával is tudnak beszélni. Nagyon fontos az első benyomás és itt lesz lehetőségünk arra, hogy megnyerjük magunknak az érdeklődőket. Én is ott leszek, velem is találkozhatnak az érdeklődők.

Vörös Dávid, Őrház Defense Zrt. tulajdonos, vagyonvédelmi üzletágvezető