– Fő profilunk a villamosságtechnikai szolgáltatások: legyen szó például általános villamossági szerelésről, épület- és ipari automatizálásról, kapcsolószekrény-építésről, vagy biztonság- és kommunikációs technikáról. A német anyacég 2006-ban kapcsolódott össze a francia Eiffage Konszern-nel, így tehát mi is velük együttműködve dolgozunk, igazi nemzetközi hangulatban – meséli Lurvig Barbara személyügyi ügyintéző, aki immár 10 éve erősíti a NAT Hungária Kft. csapatát.

– Cégünkre a dinamikus, újító és értékorientált hozzáállás jellemző. Emellett nem a gyors profitszerzést tartjuk szem előtt, hanem azt, hogy jó megoldásokat kínáljunk partnereinknek. Többek között ebből ered, hogy hosszú távú partnerkapcsolataink vannak – hangsúlyozza a toborzásért, bérszámfejtésért és munkaerő-gazdálkodásért felelős kolléga.

A NAT Hungária Kft-nél magasan motivált dolgozók tevékenykednek. Az 55 fős csapat legnagyobb részét villanyszerelők, technikusok és programozók teszik ki, ám a műszaki előkészítésnek, a tervezésnek, a beszerzésnek, a könyvelésnek és a kontrollingnak is nagy szerepe van a sikerben.

– Két városban is bővülni szeretnénk. Győri terveink között szerepel egy kapcsolószekrény-szerelői részleg létrehozása, ahol első körben minimum 3-4 fővel számolunk. Debrecenben is fel szeretnénk építeni egy teljesen új részleget, ahová programozó és technikus kollégákat is toborzunk. Ott is legalább 4 fő lenne a kezdeti létszám, de ez később még növekedhet – fogalmaz Lurvig Barbara, majd hozzáteszi: gyakornokok jelentkezését is folyamatosan várják.

A NAT Hungária Kft-hez való jelentkezés alapfeltételei – a villamos szakirány mellett –, hogy jól tudjunk csapatban, kollégákkal karöltve dolgozni, és hogy önállóan is magabiztosan tevékenykedjünk.

A folyamatos fejlődési lehetőség garantált, szakmai és egyéb készségek terén is. Sőt, a kollégák előmenetelét olyan szinten is támogatják, hogy idővel villanyszerelőből technikussá, technikusból pedig csoport-, majd akár részlegvezetővé is válhatunk.

A biztonságos munkavégzés, az egészségmegőrzés és a csapatépítő programok kiemelt szerepet kapnak a NAT Hungária Kft. életében. Minden részleg negyedévente megtartja csapat-összekovácsoló eseményét, melyet szabadon választott programmal, a cég által biztosított költségkeretből szerveznek meg.

Amikor a kollégák a mindennapokban is tartalmasan szeretnék eltölteni a szüneteket, mindezt a márciusban felavatott új épület pihenőszobájában, akár a csocsóasztalnál vagy a dartstáblánál is megtehetik.

