10.59 - Több tucatnyi szabad pozíció vár gazdára

Az álláskeresők széles kínálatból választhatnak, a magánszférából sok-sok helyi cég, míg a közszférából szintén több intézmény mutatja be aktuális állásajánlatait.

A rendezvényen azt is megtudtuk, hogy nyári munkát kereső diákokat, illetve nyugdíjasokat is várnak a Kisalföldi Karrierpiacra, nekik is több állást tudnak ajánlani a kiállítók.

A győri Karrierpiacot Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke, Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, Pintér-Péntek Imre, a megyei kamara elnöke, valamint Varga Ottó, lapunk főszerkesztője nyitotta meg.

Az állásbörze szerda délután 17 óráig tart, várjuk Olvasóinkat az OSP-ben!