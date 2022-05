A számos elektronikai gyártót magába tömörítő Katek Csoport tagjaként elkötelezettjei vagyunk a társadalmi, gazdasági és ökológiai értékek mentén való tevékenykedésnek.

Jelenlegi 300 alkalmazottunkkal együttműködésben, családias hangulatban dolgozunk egy tiszta, rendezett, egészségkárosító tényezőktől mentes környezetben, igyekezve lépést tartani a folyton változó technológiai kihívásokkal és vevői igényekkel. Gyártásunk 3300 m2-en, 5 SMT, 4 THT soron zajlik, a tesztelés házon belül – részben saját fejlesztésű - ICT és FCT tesztberendezések segítségével történik.

Csapatunkba folyamatosan várjuk az iparág iránt érdeklődő, lelkes munkatársakat mind operátori és technikusi, mind szellemi pozíciókba.

Az új kollégák beilleszkedését betanulási programokkal segítjük, s nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai képzésekre. A közösségépítést csapatépítő rendezvényekkel, céges sportversenyekkel, kirándulásokkal is segítjük. Fontos számunkra az is, hogy az év során akár több jótékonysági esemény mögé is beállhassunk, mindezekkel hozzájárulva a Katek szakmai és erkölcsi jó híréhez az üzleti világban.