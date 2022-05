Karrier

Megbecsülés. Kihívás. Fejődési lehetőség. Külföldi munkalehetőség. Fizetés, bónuszok, cafetéria, vonzó juttatási csomag, szóval: PÉNZ. Nagyjából ezekre a kifejezésekre számíthatunk, ha megkérdezünk valakit, (fiatal kezdőt, vagy rutinos munkavállalót, mindegy is), mi jut eszébe a karrier szóról. Aztán manapság ezek még kiegészülhetnek olyanokkal, hogy ötlet, innováció, startup, befektetés, tőzsde.

Ami viszont ritkaság az ilyen felsorolásokban, az a szerelem, az élvezet, az öröm. Pedig ezek nélkül a munka csak munka marad, pénzkereseti forrás, és a végén ebből lesz a napi nyűg, a robot, a muszáj és a kiégés. (Ahogy az obligát Konfuciusz bölcsesség mondja: Válassz olyan munkát amit szeretsz és egy napot sem kell dolgoznod életedben.)

Az, hogy kinek mi a fontos, - akár a felsoroltak közül - azt mi itt a megyei napilapnál nem próbáljuk megfejteni. Amit viszont adhatunk hozzá, az az, hogy megmutatjuk, mit hozhat a jövő a munkaerő piacon, a technológiában, a kommunikációban, szóval azt, mi lehet még fontos a közeli és a távolabbi jövőben. Ezt mutatja be a Kisalföld Karrierpiac rendezvény, amelyet hagyományteremtő céllal rendezünk, és ahol egymásra találhat nem csak a jelen, de a jövő munkavállalója és a jövő munkahelye. Bízunk benne, hogy Ön is megtalálja azt, amelyre a fentebb felsorolt pozitívumok egyszerre jellemzőek, és amelyet szeretni is lehet. És máris kész a karrier.