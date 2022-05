- Hogy kerül egy kis- és középvállalkozásokat támogató informatikai cég a legnagyobb termékgyártók termelősorai közé?

- A Digitop Kft. 20 éves fennállása alatt mindig is a leghatékonyabb és legmodernebb megoldásokat próbáltuk nyújtani az eleinte kis- és közepes vállalati célpiacon. Szerintem ez a gondos odafigyelés segített abban, hogy közel 17 évvel ezelőtt felkeresett a soproni székhelyű Swedwood gyártórészlege. Emlékszem a napra, amikor egy megbeszélés folyamán felmerült az akkor sokaknál aktuális nagyvállalati probléma a gyártástechnológia területén. Ez volt az első pont, amikor a csapatunk elindult az ipari adatgyűjtés kihívásokkal teli útján, és szembesültünk azzal, hogy mennyire fontos a gyártósorok teljes körű, digitalizált monitorozása. A több mint hároméves időszak fektette le az OEEm alapjait, és így kerültünk be a nagyipari világba.

- Mennyire van létjogosultsága az OEEm Instantnak a piacon az IPAR 4.0 idején? Nem késő ezzel előjönni? Feltételezhetnénk, hogy már le van fedve a piac, hisz mindenki mér mindent.

- Kezdeném az utolsó gondolattal, amit meg is cáfolnék, mert általában az a trend, hogy a gyártó vállalat külső késztetésére jönnek létre egyedi mérési megoldások, amelyek tény, hogy a mérést szolgálják, de majdhogynem egyik sem működik átlátható egységesített rendszerben – ami természetesen nehezíti az adatok feldolgozását.

Ezek mellett az ipari vállalatok döntéshozóinak sokszor hónapokig húzódó nehézkes döntései − a költségek mértékére hivatkozva − is a „házon belüli” irányba mozdítják az ipari adatgyűjtési megoldásokat. Természetesen ez a hozzáállás is kezd megváltozni, hiszen több hazai és nemzetközi nagy gyártó vállalat is használja már az OEEm megoldását. A mostani fejlesztésünk, az OEEm Instant, pedig a letisztultsága miatt egyedülálló, amit nem csak rendszerben lehet bevezetni, így a beruházás éppen csak akkora költséget emészt fel, amekkora a gép bevezetéséhez szükséges, és ettől függetlenül is központosított adatgyűjtést tesz lehetővé.

- Mikor tudatosult a csapatban, hogy ezt a kisebb termelő vállalatoknak is lehet biztosítani?

- Tulajdonképpen akkor, amikor a nagy rendszerünk bevezetése gazdaságilag túl nagy terhet rótt azokra a kisvállalkozásokra, akik komolyan érdeklődtek a rendszerünk iránt. Elcsépelt marketingszövegnek tűnhet, de a csapatunk tényleg segíteni szeretne a kis- és középvállalkozásoknak a digitalizációban. Nemhiába a hatékonyság az egyik kulcsszavunk.

- Miben különbözik a kis- és közepes vállalatokat célzó OEEm Instant a nagyobb testvérétől?

- Alapjaiban ugyanaz a motor hajtja, csak egyszerűsítettünk a működési módján és a bevezetés mikéntjén. Az OEEm Enterprise nagyobb és komplexebb, emiatt több funkcionalitást biztosít. Az Instant, a nagy testvér kis- és közepes gyártókat célzó funkcióit hagytuk bekapcsolva, amelyek a tapasztalataink szerint fontosabbak − ilyen a rugalmas adatelérés, és ezért a felhőalapú adattárolás is, amit szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően tárolunk a felhőben futó Digitop adatközpontjában.

- Mekkorának kell lennie egy vállalkozásnak, hogy már megérje az OEEm Instant bevezetése?

- Akár már egy gyártógéppel rendelkező vállalat is bevezetheti. Sőt, egy gyártónak minél hamarabb válik természetessé az adatok kezelése, annál hatékonyabban tud fejlődni a vállalkozás. Ilyen kisebb vállalkozások lehetnek kisebb szériát gyártó vállalkozások, akár borászatok.

- A bemutatkozójukban kiemelték a gördülékeny beüzemelést. Mesélne nekem arról, hogy ez hogyan is működik ilyen bonyolult rendszernél?

- Alapvetően ugyanúgy, mint bármilyen más rendszer bevezetésénél, itt is végig kell gondolni, hogy milyen adatokhoz szeretnénk hozzájutni. Az adatok feldolgozását a felhőben futó online konfigurátorral könnyen el lehet végezni, majd a rendszerbeállításokat egy gombnyomással a gyártógépekhez rendelt adatgyűjtőkre is lehet küldeni.

- Bárhonnan és bármikor elérhetőek a termelés adatai? Tényleg real time?

- Igen, real time!

