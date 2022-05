A WKW Hungaria Kft. (korábbi nevén Erbslöh Hungária Kft.) a Győri Ipari Parkban található telephelyén az elmúlt két évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre, nemcsak a gyártóterületet, hanem a technológiát illetően is. A WKW-csoport magyar leányvállalatának ügyvezetője, Lehrmann József célja a hatékony és nyereséges működés biztosítása a termelési volumen, illetve az árbevétel további dinamikus növelése mellett. A cégvezető közel húsz éve tevékenykedik az autóiparban, az autóipari beszállítóknál szerzett tapasztalatait kiválóan hasznosíthatja a győri gyár élén.

A cég fő profilja az alumínium dekorlécek előállítása, amelyekkel a világ vezető márkáinak járművein találkozhatnak a fogyasztók. Az elmúlt két évben mintegy 85 millió euró értékű új technológiai beruházást hajtott végre a német tulajdonos, így a győri telephelyen megháromszorozódott a csarnokméret, a gyártóterület nyolcezer négyzetméterről huszonnégyezer négyzetméterre nőtt, a foglalkoztatottak száma pedig ma már eléri az ötszáz főt. A fejlesztésnek köszönhetően az előállított munkadarabok mechanikai megmunkálása automata gépekkel történik, ahogy teljesen automatizált az új polírozó-, a festő- és a lakkozóüzem is. Jelentős technológiai változást és minőségi ugrást jelentett annak a felületkezelő berendezésnek az üzembe helyezése, amely egy speciális kémiai eljárással színezi az alumíniumot, így egy anyagában színes díszlécet szállíthatnak a megrendelőiknek.

Lehrmann József ügyvezető

A beruházás nyomán nőtt az előállított termékek volumene, és a régi partnerek – például a Jaguar Land Rover – mellett olyan új autótípusok kiszolgálására érkezett megrendelés, mint a BMW 4-es típusa vagy a Daimler-csoport Mercedes E és C osztálya, illetve ugyanezen márka elektromos, EQE és EQS változata. A speciális eljárással készülő dekorlécek gyártása most van felfutóban, a rendelkezésre álló kapacitás alkalmas a jövőben várható további projektek lefedésére. A termékek darabszámának növekedésével, a vevőkör bővülésével párhuzamosan a cég árbevétele is emelkedik.

Lehrmann József ügyvezető elmondta: az eddig szerényebb árbevételt produkáló, családias hangulatú vállalkozást szeretné olyan nagyvállalattá fejleszteni, amely képes megfelelni a vevők egyre magasabb szintű elvárásainak. Ehhez a mennyiségi növekedésen kívül szükség van a termelés hatékonyságának javítására, a szervezet átalakítására, valamint a munkatársak képzettségi szintjének folyamatos emelésére. (x)