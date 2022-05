Az idén húszéves osztrák vállalkozás az utóbbi években Ausztria-szerte ismert, megbízható és folyamatosan terjeszkedő céggé nőtte ki magát.

„Művészet jó dolgozót találni, de annál is nagyobb művészet hosszú távon megtartani” − vallja a cég vezetése, amely személyes küldetésének érzi, hogy partnercégeinek felkutassa a legjobb dolgozókat – a többi között Magyarországon is. Nemcsak azokat az embereket keresik, akiknek jelenleg nincs munkájuk, hanem azoknak is szívesen segítenek, akik szeretnének váltani vagy egy új szakmában elhelyezkedni. Sokan nem tudják, de nagy előny, ha valaki lízingcégen keresztül dolgozik, mert ha valamiért nem válik be az ausztriai lehetőség, bármikor tudnak neki másik munkát keresni anélkül, hogy megszűnne a munkahelye.

Az elhelyezkedési lehetőségek változatosak, a Personalbüro Kritzer számos lehetőséget kínál, az építőipartól a kereskedelmen át a termelésig, a különböző szakmunkáktól a gyári állásokig, raktári munkákig.

Lehet választani

A Personalbüro Kritzer a külföldi munkát keresőknek teljes körű, komplex szolgáltatást nyújt, melynek során minden terhet levesz a vállukról. A jelentkezéshez első lépésben fényképes önéletrajzra és a bizonyítványokra van szükség, majd a cég munkatársai telefonon vagy személyesen felveszik a jelentkezővel a kapcsolatot, és egy személyes profilt készítenek róla. Ezután elkezdődik a tényleges közvetítés, amelynek során vagy a cégeknek keresnek az aktuális kérésüknek megfelelő jelentkezőt, vagy a jelentkezők számára az elképzeléseiknek megfelelő céget.

Az iroda több különböző cégnek is elküldi a jelentkező profilját, hogy a munkavállaló kiválaszthassa a legmegfelelőbb ajánlatot. A próbamunka vagy személyes elbeszélgetés időpontját is egyeztetik − minden esetben 2-3 különböző céggel −, hogy a jelentkező a számára lehető legmegfelelőbb munka mellett tudjon dönteni, hiszen a cél a hosszú távú munka.

Mindent elintéznek

Ezzel azonban még nem ér véget a folyamat, a Personalbüro Kritzer ugyanis a sikeres felvétel után sem engedi el az ügyfelei kezét, segít például szállást keresni a munkahely közelében. A jelentkezők e-mailben megkapnak minden szükséges információt, a munkaszerződésüktől a munkahelyük és szállásuk címén át a kapcsolattartójuk elérhetőségéig. Erre azért van szükség, hogy biztosak legyenek benne: valóban munkahely és fix szállás várja őket. Sőt, a munkába állásuk után is folyamatos támogatást kapnak: segítséget a hivatali ügyek intézésében, a bankszámlanyitásban, a betegbiztosítási kártya és a családi pótlék igénylésében, illetve bármilyen más dologgal kapcsolatban.

Az ideális munkavállaló megbízható és kitartó − fontos, hogy ő is hosszú távra tervezzen −, társalgási szintű németnyelv-tudással rendelkezik, és nincs híján az alkalmazkodókészségnek, ami elengedhetetlen egy idegen országban. A jogosítvány és a saját gépjármű minden esetben előny, ahogy az is, ha az illető rendelkezik targoncás vagy darukezelői jogosítvánnyal.

Jelentkezni számos módon lehet: a Personalbüro Kritzer weboldalán keresztül, e-mailben, telefonon vagy akár a cég Facebook- vagy Instagram-oldalán.