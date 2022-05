A gazdákat Németh Gergely, a kamara megyei elnöke köszöntötte, majd Széles Sándor, megyei kormánymegbízott osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A gazdák és a kormányhivatal kapcsolatáról, illetve a kormányhivatal és az agrárkamara együttműködéséről beszélt.

Kihívások

Mint fogalmazott, ismerve a többi megyei helyzetet is, úgy látja, hogy Győr-Moson-Sopronban a kamara és az államigazgatási szervek kiválóan és eredményesen működnek együtt. Kiemelte, ha a gazdák tevékenységével kapcsolatban bármilyen államigazgatási kérdés felvetődik, az mind a kormányhivatalon, vagy a járási hivatalokon megy keresztül. Legyen szó állategészségügyi kérdésekről, növényegészségügyről, vetőmagfelügyeleti, természet- és környezetvédelmi kérdésekről, családtámogatási, társadalombiztosítási, vagy földhivatali ügyekről.

Óriási kihívások előtt állunk. Éppen túl vagyunk a pandémián, ami az agráriumot is keményen érintette. Kitört az orosz-ukrán háború, aminek a következményeit még senki nem ismeri. Ha ezeket figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy fenyeget az energiaválság mellett az élelmiszerválság is. Arra akkor tudunk jó választ adni, ha a központi irányítás nagyon pontos feladatokat ad-fejtette ki. Széles Sándor hozzátette: az az együttműködési készség, ami az elmúlt időszakban az államigazgatásban megjelent, a következő időszakban is így működik majd.

Adózás az elviselhetőség határain belül

Győrffy Balázs, az agrárkamara országos elnöke a kamarai választáson való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet, majd aktuális agrárkérdéseket érintett. Kiemelte, hogy a vidékfejlesztési programhoz a kamara számos javaslatot nyújtott be, melyek közül külön is említette a program társfinanszírozási mértékének emelését, a különböző pályázati lehetőségeket. Győrffy Balázs szólt a fiatal gazdákról is. Úgy vélte, szeretné, ha az ágazatban dolgozó fiatalok érzenék, hogy ők is fontos tényezők, megbecsülik őket és vihetik tovább, amit elődeik elkezdtek. Nagy eredménynek tekinti a kamara elnöke a családi gazdaságok és az őstermelői rendszer átalakítását, az adópolitikát.

„Az adópolitika nem tartozik a közös agrárpolitika hatálya alá. Ezzel tudtuk elérni, hogy ma szinte adómentesen lehet mezőgazdasági tevékenységet végezni. Ha valaki átlépi az adott küszöböt, akkor is az elviselhetőség határain belül fizet adót” - jegyezte meg Győrffy Balázs.

Győrffy Balázs

Tervek

Az elnök kitért a tervekre, feladatokra is, legfontosabbként említve az öntözés kérdését. „Fenntarthatatlan az az állapot, hogy Magyarország területének két százalékát öntözi, míg Spanyolország húszat. Ellenszélben megyünk, hiszen az Európai Unió minden lehetséges eszközt bevet azért, hogy ne tudjunk többet öntözni. Nem akarják, mert piacot akarnak és nem olyan országot, amely termelni is képes. A mostani területeknek többszörösét kell öntözni. Évente 300 milliárd forint kárt okoz az aszály a magyar mezőgazdaságnak” - magyarázta.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ megbízott főtitkára arról tartott előadást, hogy a földforgalmi törvény kiskapuit lezárták. Ma már nem lehet a szerződésekbe írt irreálisan magas bérleti díjakkal elvinni a földet a helyi gazdák elől, nem lehet aranykorona cserével helyzetbe hozni a földet befektetésnek tekintő üzletembereket és jelzálogjogot alapítva az ingatlanra elijeszteni a ténylegesen termelőket.

Kamarai szavazás 12 településen

Németh Gergely, a kamara megyei elnöke a május 20-i, pénteki kamarai választásról ejtett szót. Elmondta: megyénkben 80 kamarai küldöttet választanak a tagok. Arra kérte a gazdákat, hogy minél többen menjenek el szavazni, hogy megfelelő támogatással tudják tenni a dolgukat a tisztségviselők. Győr-Moson-Sopron megyében tizenkét településen lehet majd szavazni: Ásványráró, Beled, Csorna, Egyházasfalu, Győr, Kapuvár, Lébény, Mosonmagyaróvár, Nagycenk, Pannonhalma, Szany és Tét.

A megyei elnök kitért arra is, hogy az egységes kérelmek benyújtásának időszaka van. Megyénkben 6 ezer kérelem érkezik be, amiből négyezret a kamarai falugazdászok adnak be.

A háború óriási károkat okoz

Nagy István agrárminiszter a szanyi fórumon hangsúlyozta: komoly kihívásokkal néznek szembe a termelők, elég csak a pandémiára, az éghajlat változásra gondolni, vagy a háború hatásairól beszélni. A nehézségek ellenére az élelmiszerellátás mégsem került veszélybe, mert a gazdák dolgoztak, vetettek, amikor kellett, arattak, amikor ott volt az ideje. A fórumon kérdésekre válaszolva az orosz-ukrán háború hatásait elemezve elmondta: mindenkinek elemi érdeke, hogy a háború véget érjen. Az Ukrajnában és Oroszországban kieső termelés ugyanis óriási károkat okozhat a világban.