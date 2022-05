Ezeket érdemes átgondolnod a boltdíszítés előtt

Ha dekorálni szeretnéd boltodat, nagyon fontos, hogy a díszek céljai megegyezzenek a Te céljaiddal, valamint a boltod által kínált minőséggel. Törekedj rá, hogy mind a felhasznált anyagok, mind a motívumok és az üzenet összhangban legyenek egymással, és az üzleted alapértékeivel! Egy elegáns ruhaboltban például a selyem-/matt fényű dekorelemek, az ezüstös csillogás némi sejtelmes fényhatással remek ötletnek, míg ugyanez egy kis vegyesboltban túlzásnak bizonyulhat.

Mindezek mellett jó, ha a dekoráció valamilyen hasznos célt is betölt: néhány jól megválasztott álló- vagy felfüggesztett dísszel eltakarhatod például a lelógó vezetékeket, kirakatfóliázással pedig megakadályozhatod, hogy árgus szemek vizslassák az irodabelsődet. Így egyszerre két legyet üthetsz egy csapásra!

Az 5 legjobb üzletdekoráció, amellyel többet érhetsz el, mint egy cégtáblával

1. Kirakatfóliázás

Ha távolabbról is szeretnénk észrevehetőek lenni, a legjobban a kirakatfóliázással járhatunk. Egy széles, akár több ablakra is kiterjedő ablakmatrica már messziről kifejezheti a márkánk stílusát, vállalkozásunk küldetéstudatát. Ennek a dekorációtípusnak több előnye is van. Egyrészt akár évekig is ellenállhat a napfénynek és az UV-sugárzásnak, tehát sokáig tisztán kivehető marad, és könnyen is tisztítható. Mindemellett pedig változatos formákban elérhető: homokfúvott/savmart fóliák, perforált, nyomtatott matricák és feliratdekorációk széles palettájából választhatsz.

2. Padlómatrica

Egy kiterjedt, színes padlómatrica a boltunk előtt szinte azonnal odavonzza a tekinteteket – még mielőtt bárki is belépne az üzletbe! Ez a fajta dekoráció különösen akkor hatékony, ha egy bevásárlóközpont vagy sétálóutca üzletei között lennénk minél láthatóbbak, az arra sétáló járókelők számára.

3. Különleges, világító képek és fények

Nem mindegy, hogy üzletedhez inkább egy lágyabb, félhomályos hatást keltő fényfüzér vagy egy nagy, harsányan villogó kép illik. Legyen szó bármelyikről is, a fények azonnal magukhoz vonzzák a tekinteteket; érdemes tehát boltodhoz, éttermedhez alakítanod őket, hogy a vevők beljebb is akarjanak sétálni.

4. Álló („totem”) dekoráció

A tipikusan a riasztónál elhelyezett, álló dekorelemek (mint a nagyméretű, embereket vagy állatokat ábrázoló kartonfigurák) szintén azonnal felkeltik a vásárlók figyelmét. Ha még egy aktuális akcióval/kedvezménnyel is összekötöd őket, garantáltan több érdeklődő tér majd be hozzád! A roll-up-ok és molinók is álló funkciót látnak el, felületükön pedig megannyi ötlet megvalósítható.

5. Felfüggeszthető dekorációk

Különösen ünnepek, évszakváltozások idején gyakori, hogy – sok lakáshoz hasonlóan – a boltok külső tere is egy kicsit átalakul. Karácsonykor szarvasok, angyalkák és télapók, húsvétkor tojások, tyúkocskák és húsvéti nyuszik „röpködnek” a levegőben a boltokban; a felfüggesztéseknek hála szó szerint is. Ha a nyári időszakot te is némi pluszdekorral indítanád, érdemes beszerezned pár látványos, nagyobb méretű díszítőelemet, és felfüggesztened a kirakatodba/az üzleted elé. Meglátod, a vevőket is csábítani fogja a vakációs életérzés!

A jó üzletdekoráció tehát figyelemfelkeltő, és nemcsak illeszkedik a boltod arculatához, hanem ki is emeli azt. Teszi mindezt úgy, hogy már messziről is magára vonzza a tekinteteket, így a járókelő már messziről tudhatja, hova érdemes betérnie. Válaszd meg jól üzleted díszítőelemeit, és figyeld a hatást: a látogatóid számának növekedését, vállalkozásod fellendülését!