– Az Audi Hungaria közel 30 éves motor- és járműgyártó tapasztalata mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a munkatársak kompetenciáira épülő szolgáltatások fejlesztésére, amelyeket az egész Volkswagen Konszern számára nyújt. Az elsősorban a Műszaki Fejlesztés, pénzügy, IT, beszerzés és logisztika területéhez kapcsolódó szolgáltatások beépülnek az ügyfelek értékláncába, segítségükkel a szinergiákat is növelni lehet a konszernen belül – fogalmazott dr. Patrick Heinecke az Audi Hungaria pénzügy, IT, beszerzés és compliance területekért felelős igazgatósági tagja,