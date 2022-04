A legmodernebb technikák

– Több tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkező tréneri csapatunk felügyelete mellett tanulhatnak a diákok négy gyáregységünkben, ahol kü­lönböző modern technológiá­kat, eszközöket ismerhetnek meg. Betekintést nyerhetnek a fogaskerékgyártásba, de akár a nehézgépjárművek futóműveinek teljes összeszerelési folyamatát is megismerhetik egy teljesen az Ipar 4.0-nak megfelelő gyártási környezetben – tette hozzá Charles Wassen.

Az eseményen elhangzott az is, hogy a tanulók a legmodernebb technikákkal találkozhatnak a Dana Tréning Központban, Győrben pedig 20 ezren dolgoznak az iparban, ezzel a magyar gazdaság egyik zászlóshajója a város.

Szétszedik, összerakják

A két fél együttműködésének célja az volt, hogy a gyárból minél többet jeleníthessenek meg az iskolában. A nehézgépipari váltóktól a hajtásláncokig sok minden látható a két teremben: gyakorlatilag mindennel, amit a Dana gyárt, a diákok találkozhatnak az iskolában. Így akár komplett futóművet is össze építhetnek, megismerhetik a hajtásláncot. A cég mérnökei a legújabb frissítéseket is beküldhetik online, így a tanulók hozzájuthatnak a legújabb fejlesztésekhez. A terem egyik leglátványosabb darabja egy Dana-kékre festett, kifejezetten a tanulóknak készített futómű, amelynek különlegessége, hogy egy gyári termékkel szemben többször sérülésmentesen szétszedhető, összerakható, magyarán: gyakorlatozásra tökéletesen alkalmas. A Dana vezetői azt szeretnék, ha a bercsényisek nemcsak szerelni tanulnának meg, de a gyár életébe is zökkenőmentesen beilleszkednének. A teremben egyszerre tizenkét tanuló gyakorolhat. Jelenleg négy állomás található a teremben, de hamarosan elkészül az ötödik, egy méréstechnikai is.

Az esemény végén a duális szakképzés kialakításáért emlékoklevelet kapott Charles Wassen és a két együttműködő partner több munkatársa.