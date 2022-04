A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karát hazai és nemzetközi szinten is jegyzett, tudományos minőséget képviselő szellemi központnak tartják a közgazdaság-, valamint a gazdálkodás- és szervezés tudományok területén.

A jelentkezési adatok tükrében látható, hogy az üzleti és turisztikai képzésben attraktív, nagy piaci részesedést mondhat magának a kar. Győr jelentős ipari potenciálja és dinamikus fejlődése pedig biztos hátteret nyújt az angol nyelven is elérhető képzések gyakorlatorientáltságához. A kar vezetése célul tűzte ki, hogy hagyományaikra építve hallgatóbarát, rugalmas és innovatív képzésekkel, nemzetközi környezetben is versenyképes gazdasági szakembereket bocsásson ki. Hogyan érhető ez el? Az Alumni Talk 7. epizódjából kiderül. Vendégeink dr. Dőry Tibor tanszékvezető egyetemi docens és Vlasits Gergely, Széchenyi alumni, szállodaigazgató.

Az epizód ide kattintva meghallgatható.

Az izgalmas beszélgetések többek között arról is szólnak, hogyan tudja ösztönözni a hallgatók vállalkozásindítását és az innovációs szemléletmódot az alma mater, de tükrözve a Kautz Kar színességét a belföldi turizmus legaktuálisabb kihívásaival is foglalkozunk. Adásunkból például kiderül, hogyan hat a szállodaiparra az orosz-ukrán konfliktus vagy a pandémia, de a modernkori tehetséggondozás is szóba kerül, és kollégiumi élményekről szóló nosztalgiázásban sem lesz hiány.