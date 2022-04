Ausztria 5 órája

Bécsben akár kétszázezer eurós támogatást is kaphatnak a cégek, ha napelemeket telepítenek a parkolóik fölé

Új támogatási alapot vezetett be az osztrák főváros: 2022. április 20. óta akár 200 ezer eurós támogatást is kaphat az a vállalkozás, amely napelemeket telepít a fedett parkolójára vagy raktárterületére. A cél, hogy Bécsben 2025-re ötször annyi áramot állítsanak elő napenergia segítségével, mint most.

kisalfold.hu kisalfold.hu

Napelemek árnyékolják Bécs egyik hulladékfeldolgozója, a Deponie Rautenweg parkolóját © PID / Houdek

Napelemek árnyékolják Bécs egyik hulladékfeldolgozója, a Deponie Rautenweg parkolóját © PID / Houdek

Az ügyintézés leegyszerűsítésének, a támogatások megemelésének és új napelem-rendszerek telepítésének köszönhetően Bécsben egy éven belül több mint 50 százalékkal emelkedett a városban található napelemek összteljesítménye. A városvezetés célja, hogy 2025-re megötszörözzék a napenergia segítségével történő áramtermelést és további területeket, felületeket vonjanak be az áramtermelésbe. A most bevezetett támogatással arra szeretnék ösztönözni a cégeket, hogy szereltessenek napelemeket a parkolóik, raktárterületeik fölé, amelyek így rögtön árnyékolóként is funkcionálhatnak. Bécs napenergia-stratégiájának egyik célja a területek ideális kihasználása. Mivel a nagy parkolók és raktárterületek már eleve le vannak aszfaltozva, érdemes sokoldalúan kihasználni őket. A napelem-rendszerek telepítésével a cégek csökkenthetik az energiafüggőségüket és például maguk termelhetik meg az elektromos autótöltőkhöz szükséges áramot – mondta Bécs klímavédelmi tanácsnoka, Jürgen Czernohorszky a támogatás bevezetése kapcsán. A támogatásra minimum 100 négyzetméternyi lefedett területtel vagy 15 kWp teljesítményű napelem-rendszerrel lehet pályázni. A hagyományos napelem-támogatás és az új támogatás révén 100 kWp-ig 500 eurós támogatás igényelhető kilowattpeakenként, efelett pedig 400 euró/kWp, vagy a támogatható költségek maximum 30 százalékát térítik meg. Napelem-rendszerenként maximum 200.000 eurós hozzájárulás kapható. A kísérleti időszak végéig - 2023. december 31-ig - egy pályázó maximum két projekttel pályázhat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!