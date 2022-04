Győri négykarika 58 perce

A New York-i autószalonon söpört be értékes díjat az Audi - a szuperjárgány több eleme Győrben készül - fotó

A New York-i Autószalonon tartott díjátadón az Audi a „World Car of the Year“ verseny történetének legsikeresebb autógyártójaként idén az Audi e-tron GT quattrót juttatta a dobogó legfelső fokára, és szerezte meg a Világ Nagyteljesítményű Autója díjat.

Fotó New York-ból.

Fotó New York-ból.

Az Audi Hungaria szerszámgyára eddigi legnagyobb exkluzívszéria-projektjeként 2020 decembere óta kizárólag Győrben készíti a világelső autó számára az ajtókat, sárvédőket, motorháztetőt és a csomagtérajtót is, azaz szinte az összes karosszériaelemet.

