Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke fontos célként említette a régiónk versenyképességi mutatóinak olyan szintre emelését, mely által itthon tudjuk tartani a fiataljainkat, de hangsúlyozta a szakmaválasztás fontosságát is, hisz a jól végzett szakmunka erkölcsi és anyagi elismeréssel is jár. – Fogjunk össze, tegyünk meg mindent azért, hogy a régió továbbra is virágozzék és működjön, valamint azért, hogy legyen munkaerő, aki nyereséget termel, amitől az ország szépül, gazdagodik – mondta az elnök.

Csapó Péter, a kamara Fertő–rábaközi térségének elnöke kiemelte: – A térségünknek szüksége van a jó szakemberekre, a diákoknak pedig fontos segítséget nyújtani a pálya- orientációban, egy jó gyakorlati hely megtalálásában vagy a nyári munkalehetőségben – mondta a rendezvény céljáról, mely által közelebb hozták a vállalkozásokhoz az iskolákat, s ezáltal a diákokat. A térségi elnöktől megtudtuk, több mint 30 cég, vállalkozás és intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, és közel 1000 diákot vártak a szakmabörzére, melynek jövőre tervezik a folytatását.

Dr. Hoffer Imre alpolgármester feltett egy kérdést: „Mit tehet egy ilyen kisváros, mint Kapuvár a fiatalok itthon tartására?” Válaszként pedig elmondta, hogy az önkormányzat törekvése egy élhető és szerethető település felépítése, fenntartása, amihez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra. A fejlődés nyomait pedig lépten-nyomon láthatjuk Kapuváron, ilyen például a nemrég átadott közösségi ház, a műszaki átadás előtt álló tanuszoda, a leendő multifunkciós sportcsarnok, de ott van a termálfürdő fejlesztése, az úthálózat folyamatos felújítása.

A rendezvény hangulatát emelte a Páli Szent Vince-iskola 4. osztályának mondókás előadása, de frappáns műsorral készültek a különböző szakmák jellegzetes ruháit magukra öltő Movement Dance School táncosai is. Bíró Marcell, a Páli Szent Vince Iskolaközpont diákja lapunknak elmondta: – Az autó- és motorszerelő-pálya érdekel. Az egyik standnál például tárcsaféket szereltünk, az érdekes volt – mondta, de érdeklődő személyiség lévén a többi kiállítót is végiglátogatta, s mivel első kézből informálódhatott, hasznosnak tartotta Marcell a programot.

Kozma Tibor Osliból érkezett, ácsmester, akárcsak a testvére. A szakma szeretetét, úgy tűnik, a gyermekei- nek is sikerült átadnia, hisz a nagyobb és középső fia is a nyomdokaiba lép, s bár a kisebbik még csak negyedikes, ő is erre a pályára készül. – Van, hogy nehéz, ugyanakkor ez az egyik legszebb szakma – fogalmazott.