Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 2010-ben országos szinten 12 százalék körül mozgott a munkanélküliségi ráta: – Csorna és Kapuvár térségében viszonylag jobbak voltak a mutatók, 5–6 százalék körüli volt ez az arány. Tudatos gazdaságfejlesztési programba kezdett a kormány – mondta. – Ma már országosan is alacsony, 4 százalék alatt van a munkanélküliség, a térségünkben 1 százalék környékén mozog, ami gyakorlatilag teljes foglalkoztatottságot jelent.

A kormánybiztos kiemelte, hogy aki akar, a térségünkben el tud helyezkedni, sőt, egyes szakmákban munkaerőhiány van. Pozitívan méltatta mindkét város gazdaságfejlesztési törekvéseit, melyek eredményei szemmel láthatóak.

Kapuvár polgármestere, Hámori György az ipari parki fejlesztésekről beszélt lapunknak, melyek a jövőben sem állnak meg. Új úton közelíthető meg az iparterület, melyet összekötöttek a főúttal. – Megfelelő infrastruktúra-fejlesztés mellett méltó helyre került a Kapukom Kft. – mondta, majd folytatta. – Az inkubátorházban két cég tevékenykedik. A Laurastar csúcsminőségű vasalók gyártásával, szervizelésével foglalkozik. Plusztelkeket vásároltak, nagy céljuk, hogy a gyártóbázis is Kapuvárra kerüljön. Mellé települt egy teljesen új cég, az Intretech, ők is további fejlesztésben gondolkodnak. Szót kell ejtenünk a régi üzemeinkről, ilyen a Diadal, a Provertha, ami zászlóshajója a kapuvári gazdaságnak, és az országos hírű Cserpes tejüzem. Ezek a cégek 150–200 munkavállalót foglalkoztatnak. De itt van a dinamikusan fejlődő fémipari vállalkozás, az LV Metal is. Az Ausztria elszívó ereje miatti munkaerőhiányt a cégek igyekeznek pótolni, akik a városban akarnak dolgozni, megtalálhatják a számításaikat – jegyezte meg a polgármester, aki a nagy cégek mellett a kisvállalkozók munkáját is megköszönte.

A csornai önkormányzat két nagyobb fejlesztésről számolt be. Az egyik a napelemgyár mellett lévő, 3,5 hektáros keleti iparterület kialakítása: – A kerékpárúttól kezdve a közvilágításon át teljes közműellátottságot biztosítunk a leendő vállalkozások számára. Minden adott ahhoz, hogy a vállalkozások megtalálják a számításaikat – mondta dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester, s mint azt megtudtuk, már vannak érdeklődők a területre, melyre vonatkozóan hamarosan megjelenik a kiírás.

A csornai szolgáltatóház várhatóan nyárra elkészül. A képen Gyopáros Alpár, dr. Bónáné dr. Németh Katalin és Major András csornai alpolgármester.

A városvezető rátért a volt Baukom egykor elhagyatott telephelyére, ahol mára egy modern épület áll. – Olyan beruházást terveztünk ide, amire igény van. Ekkor jött a szolgáltatóház gondolata: két szinten, mintegy 1200 négyzetméteren iroda bérlésére lesz lehetőség konferenciateremmel, szociális blokkokkal. Az épülethez nagy méretű csarnok is tartozik napelemekkel. Mindez jól illeszkedik a Csorna Okosváros Koncepcióba. A bérlésből származó bevételből a helyi civil szervezeteket támogatjuk – mondta a beruházásról, mely várhatóan a nyárra készül el.