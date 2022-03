Az Audi Hungaria csütörtökön ismertetett adatai szerint, a világ legnagyobb motorgyárában 1 620 767 erőforrás készült, és 171 015 autó gördült le a gyártósorról, amely rekord a vállalat történetében. A tavalyi évben 7,717 milliárd euró árbevételt értek el és 162,6 millió euró értékű beruházást hajtottak végre. Ezzel az összberuházás értéke a vállalat alapítása óta elérte a 11,95 milliárd eurót, melynek köszönhetően az Audi Hungaria a magyar járműipar legnagyobb beruházója.

E-motorgyártás az Audi Hungariánál

Forrás: Krizsán Csaba

A 2021-es beruházások legnagyobb része az elektromos motorgyártás, ezen belül az új generációs elektromos hajtások, a PPE (Premium Platform Electric) motorok területére érkezett, valamint a belsőégésű motorok, például az új négyhengeres motorgeneráció gyártóterületére. További beruházások érkeztek a vállalat Szerszámgyárának bővítésére.



Az Audi Hungaria megtalálta a megfelelő válaszokat az elmúlt évek kihívásaira. A koronavírus és a félvezetőhiány okozta helyzetben mi a lehetőséget láttuk meg és tovább erősítettük üzleti területeinket. A gyártás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a műszaki fejlesztés, pénzügy, IT és beszerzés területén nyújtott kompetenciaalapú szolgáltatásainkra, melyet az egész Volkswagen Konszern számára kínálunk. Az Audi Hungariára a jövőben nem kizárólag termelő vállalatként kell gondolni, hanem egy magas hozzáadott értéket biztosító, a munkatársai széleskörű szaktudására építő szolgáltatóra, amely aktívan alakítja a jövő mobilitását

- mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke.



Az Audi Hungaria a régió legnagyobb munkáltatójaként 11 983 munkatársat foglalkoztatott a tavalyi év végén. A vállalat munkatársai 2021-ben mutatott elkötelezettségét és teljesítményét az idei évben is prémium fizetésével ismeri el.



Vállalatunk ezekben a viharos időkben is bizonyította stabilitását. Az Audi Hungaria továbbra is az ország egyik legnagyobb árbevételű vállalata és több mint 70 magyar beszállítónkkal jelentősen hozzájárulunk Magyarország gazdasági sikereihez. A jövőbemutató beruházásainknak köszönhetően felkészítjük gyártásunkat a jövőre, valamint a Shared Competence Center területünk keretében tovább bővítjük kompetenciaalapú szolgáltatásainkat a műszaki fejlesztés, pénzügy, IT és a beszerzés területén. Célunk, hogy a már sikeresen működő kompetenciaközpontunkat tovább erősítsük, mellyel még nagyobb, márkákat, folyamatokat és funkciókat átívelő szinergiákat teremthetünk a Volkswagen Konszernen belül, valamint hogy célzottan fejlesszük tovább szolgáltatási portfóliónkat

- mondta Dr. Patrick Heinecke, az Audi Hungaria pénzügy, IT, beszerzés és compialce területekért felelős igazgatósági tagja.

E-motor tesztelése a Műszaki Fejlesztésen

Forrás: Audi Hungaria

Rekord mértékű működési eredményt ért el a német Audi tavaly

Kevesebb kocsit értékesített az Audi tavaly, mint egy évvel korábban, működési eredménye viszont rekordnagyságot ért el.

A német vállalat csütörtökön ismertetett adatai szerint 2021-ben a járművek elektronikájához szükséges számítógépes chipek hiánya ellenére csupán 0,7 százalékkal csökkent az értékesítés, így 1,680 millió Audit értékesítettek az előző évi 1,7 millió után. Azonban a bevétel 49,9 milliárd euróról 53 milliárd euróra emelkedett, a működési eredmény pedig minden korábbinál magasabbra, 5,4 milliárd euróra ugrott az egy évvel korábbi 2,5 milliárd euróról.



A Volkswagen csoporthoz tartozó bajor társaság vezetőinek online tájékoztatóján elmondták, hogy a nehéz üzleti környezetben elért eredmények elsősorban annak tulajdoníthatók, hogy az Audinál sikerült érvényesíteni az árszabási elképzeléseket - a gyárnak kedvező feltételekkel adták el a kocsikat -, és igen jól teljesített a céghez tartozó másik két márka, a Lamborghini és a Ducati.

Jól fogyott a Lamborghini és a Ducati



Lamborghini luxusautóból 8405 darabot adtak el, 13 százalékkal többet az előző évi 7430-nál, a bevétel 1,6 milliárd euróról 1,9 milliárd euróra, az üzemi eredmény 264 millió euróról 393 millió euróra nőtt. Ducati luxus-motorkerékpárból az egy évvel korábbi 48 ezer után 59 ezer darabot értékesítettek, 676 millióról 878 millió euróra emelkedő bevétel és 24 millióról 61 millió euróra emelkedő működési eredmény mellett.



Chiphiány és háború

A társaság az Ukrajna elleni orosz invázió előtt készített előrejelzésében azzal számolt, hogy az idén az értékesítési darabszám 1,8-1,9 millió között, a bevétel 62-65 milliárd euró között lehet.

A háború miatt visszavonták az előrejelzést. Jürgen Rittersberger pénzügyi igazgató a vállalat ingolstadti központjából közvetített tájékoztatón kiemelte, hogy a chipellátás ugyan az év elejére javult, így januárban és februárban már a megszokott rendben ment a termelés, de a háború miatt a március-áprilisi időszakban ismét komoly nehézségek mutatkoznak. A közeljövő bizonytalan, nemcsak azt nem látni, hogy a második fél évben miként lehetne behozni a lemaradást, de azt sem, hogy milyen globális gazdasági hatásai lehetnek a háborúnak - fejtette ki az Ukrajna elleni orosz támadást elítélő pénzügyi igazgató.



Az igazgatótanács elnöke, Markus Duesmann az orosz invázióból adódó gondokról elmondta, hogy eddig az Audi minden európai gyárához ukrajnai beszállítóktól vásároltak kábelkötegeket. Most más európai, valamint észak-afrikai, távol-keleti, és még mexikói partnerek közreműködésével is igyekeznek biztosítani az ellátást. Több ukrajnai üzemben is megpróbálják folytatni a termelést - mondta Markus Duesmann, megrendítőnek nevezve a légvédelmi bunkerben élő és sokszor három műszakban dolgozó ukrán szakemberek helytállását.