A magyar Sberbank bezárásával és végelszámolásával a hitelek nem vésznek el, azokat az adósoknak ugyanúgy fizetniük kell, mint eddig. A bank leállásával azonban már nem lehet az eddigi módon törleszteni a hiteleket, az ügyfeleknek már nem élnek a bakszámlaszámaik, és azt sem közölte senki eddig, hogy a hiteltörlesztésre eddig megjelölt banki számlákra lehet-e még utalni – derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.

Ebben a helyzetben hogyan teljesítsék a kötelezettségeiket a Sberbank adósai? Erre eddig nem volt válasz, azonban a bank végelszámolója, Pataki Péter most közzétette, mit kell tenniük a hiteleseknek. A végelszámoló először arra hívta fel az érintettek figyelmét, hogy a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségüknek a Sberbank Zrt. „v.a.” végelszámolásától függetlenül a jövőben is a szerződéseikben rögzített határidőben kötelesek eleget tenni.

A végelszámoló most az is megmondta, hogyan és hová tudnak fizetni az adósok. A hiteltörlesztési kötelezettségüknek a továbbiakban is banki átutalással tudnak eleget tenni az alábbi bankszámlaszámokra (szerződéses devizanem szerint):

10300002-13306634-00014902 (HUF)

10300002-13306634-00014885 (EUR)

10300002-13306634-00014029 (CHF)

10300002-13306634-00014139 (AUD)

10300002-13306634-00014036 (CAD)

10300002-13306634-00016423 (CZK)

10300002-13306634-00014108 (DKK)

10300002-13306634-00014043 (GBP)

10300002-13306634-00016849 (HRK)

10300002-13306634-00014366 (JPY)

10300002-13306634-00014122 (NOK)

10300002-13306634-00016870 (PLN)

Az átutalás közlemény rovatába az ügyfeleknek be kell írni a kölcsönszerződés azonosító számát, hogy rendben célba érjen az utalás. A Sberbanknál eddig rögzített törlesztési módok az engedély visszavonásra tekintettel nem működnek, a törlesztéseket kizárólag a fenti módon és számlaszámokra tudják teljesíteni a hitelszerződéses ügyfelek.

Utalni persze valahonnan lehet valahová. Ehhez először új számlát kell nyitnia a sberbankosnak. Ha már úgyis váltani kell, érdemes összehasonlítani a bankszámla ajánlatokat, mielőtt bárki döntene. Ezt könnyen és gyorsan meg lehet tenni az online kalkulátorokkal. A lakossági számlák banki ajánlatait itt lehet összehasonlítani. A cégek is tudnak válogatni a vállalati bankszámlák kínálatából. A kisvállalkozásoknak pedig speciális csomagokat is kínálnak a bankok. A betétesek az OBA garanciával juthatnak hozzá 100 ezer euróig a Sberbankban ragadt pénzükhöz. Ennek menetéről itt lehet olvasni.