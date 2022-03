Ismét egyedi, hiánypótló megoldást kínál a Pénziránytű-BankVelem Program, amelynek legfontosabb célja a diákok pénzügyi szemléletformálása, oktatása. A gyerekek elérésének elsődleges és hagyományos terepe az iskolák világa, az ismeretátadás kulcsszereplője pedig a pedagógus. A program ehhez megfelelő szakmai és eszközrendszerbeli támogatást nyújt a tanároknak, illetve aktivitásokon, játékokokon, versenyeken keresztül éri el és szólítja meg a diákokat.

A megyei BankVelem Tudáscsere Központok nemcsak népszerűsítik a hazai pénzügyi oktatás által kínált lehetőségeket, hanem hiteles útmutatót is adnak és szakmai segítséget biztosítanak minden érdeklődő pedagógus számára. Összesen 19 megyében, valamint Pesten és Budán is tartanak fórumot, emellett a megyei tudáscsereközpontok vezető pedagógusai személyes workshopon is találkozhatnak. A közös szakmai fórumok segítségével teret biztosítanak minden pedagógus számára, hogy megossza a saját tapasztalatait, az alkalmazott oktatási módszereket, a jól bevált eszközeiket az érdeklődőkkel.

A Pénziránytű-BankVelem Program országos iskolahálózatának csaknem 400 általános iskola a tagja. A 21 tudáscsereközpont-iskola és az ott tanító Pénziránytű-BankVelem kapcsolattartó tanárok lettek az iskolahálózat kiemelt tagjai és képviselői, a pénzügyi oktatás hazai nagykövetei. A velük történő együttműködésnek köszönhetően, valamint az ő támogatásukkal mélyíthető el az iskolahálózatban zajló szakmai munka, így a frissen belépett, gyakorlatlanabb pedagógusok hozzájuk is tudnak hiteles szakmai támogatásért, jó gyakorlatokért, tájékoztatásért fordulni. Az országos hálózat Győr-Moson-Sopron megyei vezetője Hujber Julianna.

Kiemelkedő szerepet kap a hálózatban a Pénziránytű-BankVelem Program és a Digitális Diákszéf pénzügyi applikáció népszerűsítése és támogatása. Emellett a tudáscsereközpontok segítségével bonyolítják le a 8. BankVelem PénzOkos Kupa döntőit, tehát a bejutott csapatok és pedagógusok is ezekbe az iskolákba látogatnak el.

A Győr-Moson-Sopron megyei fórumon dr. Zseni Anikó, a Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese és Némethné Fülöp Terézia, az Oktatási Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Oktatási Központ főigazgatója köszöntötte az iskolák vezetőit és pedagógusait. A résztvevők lehetőséget kaptak, hogy tapasztalataikat megoszthassák egymással és megismerhessék a megye aktivitásait, pénzügyi oktatással kapcsolatos, találó megoldásait.