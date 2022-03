Szekeres István elöljáróban leszögezte, hogy nem katonai vagy politikai szakértő, a gazdasági folyamatokra van rálátása. Oroszországban és Ukrajnában is vannak mind üzleti partnerei, mind barátai, akik, emelte ki, megosztottak: van, aki lelkes Putyin-barát, van, aki háborúellenes, és az ukrán ismerősei sem egységesek sok kérdésben. Most is sok üzleti partnere családját segíti munkatársaival együtt abban, hogy átmeneti menedékre leljenek Magyarországon.

Nem marad nálunk sok ezer menekült

Érdekes kérdés, hogy milyen hatással lehet régiónk munkaerőpiacára az, hogy sokan érkeznek ezekben a napokban hozzánk Kárpátaljáról, Ukrajnából. Mint rámutatott, a menekültek különböző társadalmi osztályba tartoznak: vannak komoly szakemberek, köztük kétkezi munkások és vállalkozók egyaránt.

– Itthon, régiónkban munkaerőhiány van, a most érkezettek egy részére igényt tarthat a mezőgazdaság, az építőipar, az autóipari vállalatok. Nem mindenkinek végcél Magyarország, hiszen több más európai ország is befogadja őket, így Anglia, ahol jelentős támogatásokban részesülnek – magyarázta szakértőnk. Többségük eleve Lengyelország irányába indult el, hiszen a két nyelv nagyon közeli, a munkaerőre pedig ott is szükség van. Sokan a háború után vissza kívánnak térni Ukrajnába, és nálunk csak ideiglenesen maradnak. Szerinte nem számíthatunk arra, hogy Győrben több ezer menekült marad.

Szekeres István (a képen jobbra) egy korábbi oroszországi üzleti tárgyaláson

Fájni fognak az orosz válaszlépések is

Szekeres István elemzésében úgy fogalmazott: a háború és az ennek következtében hozott szankciók miatti gazdasági hatások hosszú távúak és mélyrehatóak lesznek. A rubel értéktelenedése mindenkinek, így a megyei vállalkozóknak is rosszat jelent. A Magyarországról exportáló vagy oroszországi gyártással rendelkező vállalatokat sújtja a rubel értékvesztése mellett a devizaváltás és az átutalások korlátozása, a logisztika drágulása és sok esetben hiánya. Ráadásul előbb-utóbb érezni fogjuk nemcsak az uniós szankciók, hanem az orosz importkorlátozások hatásait is. Ennek következményeit szenvedjük a 2014-es krími válságot követően, amikor Oroszország felfüggesztette a magyar hús-, zöldség-, gyümölcsbevitelt. Az emelkedő energiaárak pedig nemcsak az Oroszországba vagy Ukrajnába exportáló vállalatokat érintik.

Versenyfutás kezdődhet

– Mivel a konfliktus nem a vállalkozások háborúja, az orosz és ukrán cégek a helyzet normalizálódása után készek lesznek az együttműködés folytatására. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy versenytársaink gyorsan fognak reagálni az ebben rejlő lehetőségekre – fejtette ki Szekeres István. – Tehát most a legfontosabb kárt menteni, ám utána ébernek kell lennünk, hogy felkészültek legyünk a rajtvonalnál, és fel tudjuk venni a versenyt a tőkeerős, tapasztalt nyugat-európai vállalatokkal. Ellenkező esetben előbb érnek oda, és ők lesznek a haszonélvezők, mi pedig a vesztesek, amint ez 1990 után történt.