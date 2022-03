A koronavírus-járvány ellenére is töretlen népszerűségnek örvendett 2021-ben a Vienna Startup Package, 37 országból 118 vállalkozás jelentkezett rá. A programot azért dolgozta ki az osztrák főváros, hogy a világ különböző pontjairól érkező startupok megismerhessék a bécsi startup ökoszisztémát és az osztrák főváros előnyeit mint gazdasági telephely. A program 2014-es elindítása óta 104 országból 1.381 vállalkozás jelentkezett rá, legtöbben Nagy-Britanniából (103), Romániából (68) és Izraelből (61). Népszerű a program a délkelet- és keleteurópai országok körében is, az elmúlt nyolc év során ebből a régióból 449 startup pályázott. A Vienna Startup Package sok magyar vállalkozást is vonz, 2014 óta 53 startup jelentkezett rá, amivel Magyarország az első tíz ország között van.

Vienna Startup Package, pályázók, 2014-2021 © Wirtschaftsagentur Wien

Míg a programot lebonyolító Bécsi Gazdasági Ügynökség eddig 10-10 kiválasztott jelentkezőt fogadott tavasszal illetve ősszel, tavaly újítottak, és egyszerre hívták meg a 20 nyertes pályázót. Méghozzá tavasszal, az első alkalommal megrendezett ViennaUP startup fesztivállal egy időben. A fesztivál annyira sikeresnek bizonyult, hogy 60 országból 25 ezren vettek rajta részt és ezzel egyből Európa legnagyobb digitális startup rendezvénye lett.

Vienna Startup Package 2014-2021, Top10 © Wirtschaftsagentur Wien

2021 tavasza újabb mérföldkövet hozott az osztrák főváros startup világának: a Bitpanda és a GoStudent ekkor váltak unikornis startuppá, vagyis ekkor haladta meg értékük az 1 milliárd dollárt. A Bécsi Gazdasági Ügynökség ősszel megkezdte az együttműködést a Dealroommal, amely Európa vezető adatplatformja, ha startupokról és feltörekvő cégekről van szó. Ezzel a lépéssel tovább növelték a bécsi startup szcéna láthatóságát a világban.

A Bécsi Gazdasági Ügynökség természetesen idén is meghirdette a Vienna Startup Package-et és lesz megint ViennaUP startup fesztivál is.