– Ukrajna Európa egyik legnagyobb gabonaexportőre. A háború miatt veszélybe kerültek az ukrán tavaszi mezőgazdasági munkák, félő, hogy idén kevesebb gabona jut az európai piacra – vázolta a helyzetet. – Megjelentek hazánkban a külföldi nagykereskedők, akik jelentős gabonamennyiséget vásároltak volna fel. Ezért alkotta meg a magyar kormány a gabonaexport korlátozó rendeletét.

– A magyar mezőgazdaság éves szinten képes akár 20 millió ember gabonával történő ellátására is. A rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy ne menjen ki az országból ellenőrizhetetlen mennyiségű gabona. Pánikra nincs ok, a hazai ellátás biztosított – nyugtatott meg mindenkit Németh Gergely.



Aratásig biztonság



A megyei agrárkamara elnöke úgy folytatta: a kormány regisztrációhoz kötötte bizonyos termények exportját, hogy a piac kicsit megnyugodjon. A rendelet megjelent, ennek értelmében mindenki vihet ki gabonát, különösen az, akinek szerződése van. A Nébihnek kell benyújtani az erre vonatkozó kérést, de megnyugodhatunk, a következő aratásig biztosítva lesz az élelmiszerellátás. A kormányzat mostani intézkedése a magyar és uniós árakat sem befolyásolja.



– Eloszlathatjuk azokat a tévhiteket, hogy a magyar kormány kívánná meghatározni a tonnánkénti búza vagy kukorica árát: az továbbra is a tőzsdétől függ. Egyértelmű, hogy lesz élelmiszer – jelentette ki az agrárszakember.



Van gázolaj a traktorba



A szomszédunkban folyó harcok több vonatkozásban befolyásolják a gazdák életét. Így gondot jelenthet, ha a későbbiekben Ukrajnából és Oroszországból nem érkezik műtrágya és más fontos alapanyag. Erre válaszul elmondta, a megoldást még keresik, de ha zökkenőkkel is, lesz alapanyag. Emellett a gázolaj magas ára is érinti a gazdákat, hiszen – hogy csak egy példát hozzunk – a mezőgazdasági gépeket működtetni kell. A hatósági ár a gazdákra is vonatkozik, a probléma leginkább a pánikvásárlás volt az üzemanyagkutakon, az elmúlt napokban a legtöbb helyen gázolajat nem is lehetett venni. A csütörtök esti Kormányinfón bejelentett kormányintézkedések megoldást kínálhatnak a helyzetre.



– A mezőgazdasági gépek folyamatos ellátása biztosítva van. A kamarán keresztül folyamatosan egyeztetnek a kormánnyal, mint mondta, a leglényegesebb, hogy a gépeknek legyen üzemanyaga, különösen az aratás kezdetére – hangsúlyozta.



Ha kell, lép a kormány



Végezetül arról kérdeztük a szakembert, mindezek hogyan érintik a pékárut vásárló pénztárcáját. A megyei agrárkamara vezetője kifejtette: a világpiaci folyamatok, az üzemanyagárak emelkedése, az inputanyagok hiánya és magas ára természetesen kihat a mezőgazdasági termények és az élelmiszerek árára. A kormány, egyeztetve a nemzeti agrárkamara és a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezete, a gazdakörök és gazdaszövetkezetek szakértőivel, folyamatosan figyeli a folyamatokat és ha szükséges, beavatkozik. Láthattuk ezt néhány alapvető élelmiszer hatóságilag szabályozott áránál is.