– A legnagyobb büszkeség, hogy a mi fűszerkeverékeink is ott vannak a Hungaricool by SPAR teljes 2022-es mezőnyének nyertesei között. Hatalmas öröm és boldogság, hogy sikerült ezen a hazai termelőket támogató versenyen győznünk. Az elmúlt hónapokban mindennap azért dolgoztunk, hogy elérhetőek legyenek mindenki számára országosan a termékeink az INTERSPAR áruházak polcain. A legújabb szárnyas-fűszerkeverékünk például kizárólag ebben a 35 áruházban elérhető. A fűszerkeverék összetevői között megtalálható a fűszerpaprika, a rozmaring, a borsikafű, a petrezselyem és a koriandermag. A szárnyasok mellett kiválóan passzol a zöldséges ételekhez is –fejtette ki lapunknak Sudárné Boros Erzsébet, a Sudár Birtok Gyógynövényfarm tulajdonosa, akit a legtöbben csak Zsókának ismernek.

Próba szerencse

– Amikor jelentkeztünk, úgy indultunk neki, hogy nincs veszítenivalónk. Próbáljuk meg! Tavaly októberben kaptuk a telefont, hogy beválogattak bennünket is a legjobbak közé. Beküldtünk többféle termékmintát, teákat és fűszerkeverékeket is, amiket aztán kipróbáltak, megkóstolták és főztek is vele. Végül azonnal beleszerettek a fűszereink ízvilágába, a birtokba és az új csomagolás látványterveibe – mondta Zsóka, aki állandó szerzője is a Kisalföldnek.

Vegyszermentes gazdálkodás

A győrújfalui birtokot öt éve vette át a négygyermekes édesanya. Zsóka elképzelése az volt, hogy egy hagyományos értékrenden alapuló, modern családi manufaktúrát építsen fel, mely fűszer- és gyógynövénytermesztéssel foglalkozik. Apró lépésekben haladt álmai megvalósítása felé, családja teljes támogatásával. Mára több mint hathektáros fenntartható gazdaságban a szántóföldi munka mellett 17-féle növényt termesztenek, ezek különféle variációiból alkotják meg a fűszerkeverékeket, de teák, illóolajok, szirupok és egyéb szezonális termékek is készülnek a természetes alapanyagokból.

A biogazdaság 100 százalékban vegyszermentes, a műtrágya helyett természetes, biológiailag lebomló anyagokkal gazdagítják a földet. A saját termesztésű fűszerek feldolgozását is manuálisan végzik, kézzel szedik, a padláson szárítják, majd szintén kézzel morzsolják, aztán csomagolják a termékeket. Ez a technológiai folyamat biztosítja az ellenőrzött, magas minőségű eredményt.

Morvai Zoltán és Sudárné Boros Erzsébet, Zsóka legnagyobb büszkesége, hogy a Hungaricool by SPAR termékversenynek köszönhetően négyféle Sudár Birtok-fűszerkeverék kerül be az INTERSPAR áruházak polcaira: zöldfűszerkeverék, sültekhez fűszerkeverék, szárnyas-fűszerkeverék, ételízesítő fűszerkeverék. Fotó: SPAR

Manuális feldolgozás

– A fűszerkeverékek nem tartalmaznak hozzáadott sót, sem színezéket vagy tartósítószert, kizárólag a fűszernövények saját karakteres illata és aromája található a kis dobozokban. A keverékekben számos izgalmas alapanyag vegyül egymással, többek között paprika, petrezselyem, kakukkfű, majoránna, borókabogyó, borsikafű és még tovább sorolhatnánk. A harmonikus ízkombinációk zöldségekhez, salátákhoz, húsételekhez, szárnyasokhoz, sültekhez, halakhoz, de ízlés szerint bármilyen étel elkészítésénél alapfűszerként szolgálhatnak – fogalmazott Morvai Zoltán, aki Zsóka jobbkeze, a kereskedelem, marketing, kapcsolattartás a fő feladata, de a palántázásból és az üzemi munkából is szívesen kiveszi a részét, amint ideje engedi.

Bemutatókert és nyitott birtok

– A SPAR-mentorprogram rengeteg tanulási lehetőséget kínál nekünk. Megtanulhatjuk, hogyan kell egy üzemet nemzetközi tanúsítványoknak megfeleltetni, de azt is megtanítják, hogyan nézzen ki egy termék, mi legyen a neve, milyen jelöléseket kell rajta feltüntetni. Marketingtudásunkat is fejleszthetjük és beleshetünk a beszállítói folyamatokba is. Próbáljuk megtartani mértéket, hogy ne harapjunk túl nagy szeletet a tortából, hanem csak annyit, amennyit elbírunk. Szerencsére van segítségünk, októberben és januárban bővült a csapatunk. Bár piacokon vásárokon egyre kevesebbszer találkozhatnak velünk a vásárlók, a viszonteladói hálózatunkat megerősítettük. A birtok továbbra is nyitva áll mindenki előtt és a „Nyitott kertek” akciót is folytatjuk. Idén továbbfejlesztjük az Arany Alma Mesekertet és egy újdonsággal is készülünk. Létrehozunk egy 250 négyzetméteres bemutatókertet, ahová örömmel várjuk azokat az önkénteseket, akik szeretnének egy kis időt a szabadban kerti munkákkal tölteni, vagy diákcsoportokat, hogy megmutathassuk, milyen munka folyik nálunk a birtokon – zárta a birtok tulajdonosa.