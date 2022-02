Magyon rosszul járhatunk a változó kamatozású lakáshitelünkkel

A változó kamatozású lakáshitelek kamata a referenciakamathoz kötött, ezért ha a Magyar Nemzeti Bank emeli az alapkamatot, akkor a lakáshitelünk kamata, és így a törlesztőrészletünk is magasabb lesz. A változó kamatozás választása a hitelszerződés megkötésekor jó döntés lehetett, mert a változó kamatozású hitelek kamatterhe alacsonyabb volt, mint a fix kamatozású lakáshiteleké. Ez egy évtizedekig fizetett lakáshitel esetén azt jelentette, hogy a teljes visszafizetendő összeg akár hétszámjegyű megtakarítást is eredményezhetett volna. Az alacsonyabb kamat azzal a kockázattal járt azonban, hogy ha emelkedik a jegybanki alapkamat, akkor az kedvezőtlen lesz a számunkra. És ez most bekövetkezett.

Az Magyar Nemzeti Bank úgy emeli az alapkamatot, mintha muszáj lenne

Az MNB hónapok óta folyamatosan emeli az alapkamatot, és a szakértők további emelésre számítanak. A Magyar Nemzeti Bank nem tehet mást, magas az infláció. Az infláció a múlt hónapban 7 százalék körül volt, és ez csak egy statisztikai adat. A hivatalosan számolt inflációnál a mindennapokban nagyobb drágulást érezhetünk, az élelmiszerárak például rövid időn alatt 30 százalék felett drágultak.

Ha az MNB felemeli az alapkamatot, az hatással lesz a lakáshitelek kamataira, és ránk is. Nem csak bennünket érint azonban a kamatemelés, közel félmillió honfitársunknak van változó kamatozású lakáshitele. Bár alapkamat-emelésre bonyolult gazdasági folyamatok hatnak, a szakértők további emelésekre számítanak. Az inflációs előrejelzések szerint a következő két évben bár csökkenni fog a drágulás, így is az elvárt szint felett marad majd az infláció, és elképzelhető, hogy ennek mérséklésére az MNB újra emelni fog az alapkamaton.

A hozzáértők elemzéseiből tájékozódhatunk, de biztosat senki nem fog tudni mondani, ezért a hitelszerződés megkötése előtt különösen fontos, hogy alaposan megfontoljuk a döntést, hiszen hosszú időre kötelezzük el magunkat egy lakáshitel aláírásakor. Az akolcson.hu szakértő weboldalon széles körű tájékoztatást kaphatunk, szakértő cikkek és hitelkalkulátor segít bennünket a megfelelő döntésben. A folyamatosan emelkedő alapkamat mellett különösen fontos lehet ez.

Havi 10 ezer forinttal is többet fizethetünk – ez tíz év alatt már több mint egymillió forint

A változó kamatozású hitelek kamata a kamatfordulókor változhat meg. A lakáshitelek átlagos hitelösszege magasabb a többi hitelfajtánál, és többnyire hosszú futamidőre vesszük igénybe. Ez azért okozhat gondot, mert a nagyobb hitelösszegnél kamatemeléskor jelentősen megnőhet a teljes visszafizetendő összeg. Az áruhitelekre például alig hat a kamatemelés. Az áruhiteleknél az átlagos hitelösszeg alacsony, és a futamidő jellemzően rövid.

A szakértők egy példával mutatták meg a kamatemelés hatását a lakáshitelre. 20 éves futamidővel és 20 millió forintos hitelösszeggel kalkuláltak. A számítás szerint több, mint 100 ezer forintos növekedést okozhat a jegybanki kamatemelés egy év alatt, emiatt pedig a futamidő végéig több. mint egymillió forinttal kell többet fizetnünk. A havi tízezer forintnál nagyobb törlesztőrészlet növekedés jelentős összeggel növelheti meg a költséginket. Ha megfelelő hitelt választunk, akkor ezt lecsökkenthetjük. Fix kamatozású hitelnél pedig ilyen problémával nem is kell szembesülnünk.

Mit tehetünk, ha már van változó kamatozású lakáshitelünk?

Még a hitelszerződés megkötése előtt dönthetünk, hogy fix vagy változó kamatozású hitelt veszünk fel. Vannak ugyanis olyan kölcsönök, aminek a kamata fix a futamidő legvégéig. A Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon programjának zöld hitele a futamidő végéig fix 2,5 százalékon kamatozik. Ezt új ingatlan vásárlásához igényelhetjük. A Családok Otthonteremtési Kedvezménye mellé igényelhetünk CSOK hitelt is, ennek a kamata is fix 3 százalék, így ha CSOK hitelt veszünk fel, biztosan nem változik meg a havi törlesztőrészletünk.

Választhatunk piaci fix kamatozású hitelt is, bár azt tudnunk kell, hogy ezek kamata magasabb lehet egy változó kamatozású lakáshitelnél. A jelenlegi helyzetben ez mégis jobb választás lehet. A fix kamatozással elkerüljük a jegybanki kamatemelés negatív hatását. Ha az a döntésünk, hogy bevállaljuk a kamatemelés kockázatát, és a változó kamatozású lakáshitelt választjuk, akkor jobb lehet egy hosszabb kamatperiódus, mert ilyenkor csak a kamatperiódus végén változik meg a kamat.

A fenti megoldások csak hitelfelvétel előtt működnek. De mit tehetünk, ha már megigényeltük a változó kamatozású lakáshitelünket? A szakértők szerint megoldás lehet a hitel kamatának fixálása. Erről a lehetőségről a hitelező pénzintézetünktől részletes tájékoztatást kaphatunk.