Magyarországon egyedülálló, de Európában is kevés hasonló sütőipari beruházás van, mint amilyen most épült Hatvanban. Külföldi minták – Nagyon sokat jártam külföldön, figyelve nemzetközi szinten is a sütőipar átalakulását. Látni kell, hogy ma azoknak a kisvállalkozásoknak van jövője, amelyek kézműves jellegű, egyedi, kisebb mennyiségű terméket gyártanak, illetve azoknak a nagyvállalkozásoknak, amelyek gépesítve, nagy hatékonysággal, jó minőségű termékeket képesek előállítani. – kezdte beszélgetésünket Tóth Péter.



– Tíz éve még nem tudtam volna elképzelni, hogy gépesítéssel a minőség rovása nélkül lehessen gyártani péktermékeket. Mintegy húsz sütőipari nagyüzemet tekintettem meg a világban, most már tudom, hogy lehet – mondta el lapunknak Tóth Péter.



Megaberuházás a sztráda mellett



Mint elmondta, a megaberuházáshoz frekventált helyen, közvetlenül az autópálya mellett, a hatvani ipari parkban választottak egy hathektáros területet, ahol megépülhetett a húszezer négyzetméteres épület. Ebből tizennyolcezer négyzetméter maga az üzem és kétezer négyzetméter a második emelet, ahol a szociális helyiségek, gépházak, étkezőhely található, és ott is kialakítottak egy lipótihoz hasonló látványgalériát, ahonnan a gyártás folyamatának egy részébe betekintést nyerhetnek a látogatók.



Közel hétmilliárdos támogatással



– Három éve kezdődött az üzem tervezése, 2020 augusztusában indultak az alapozási földmunkák. Pár hónap késés van a pandémia miatt, nyár végére kell átadnunk az ingatlant, engedélyekkel. Ezt a határidőt tartani tudjuk. 18,5 milliárd forintos a beruházás, amiből közel 7 milliárd az állami támogatás, a többit hitellel és saját erőből biztosítottuk. A sütőiparon belül ez már nemzetközi szinten is kiemelkedő fejlesztés – hangsúlyozta a tulajdonos.



Tóth Péter kiemelte: négy gépsor kapott helyet a tizennyolc­ezer négyzetméternyi üzemi részen (beszédes szám, hogy egy gépsor 350 munkaerőt vált ki). Ezekkel a magyar sütőipari igényeket teljes egészében ki tudják elégíteni a nosztalgiakiflitől, császárzsemlétől az igazi rozs- és burgonyás kenyéren keresztül a szendvics­alapokig és leveles tésztákig. A négy gépsorból három fagyasztott technológiára is képes.



A gyár és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások által mintegy 260 új munkahely jön létre. Tóth Péter szerint elsősorban technológusokra, informatikusokra lesz szükség a gyártáshoz.



– A tésztamunkákhoz szinte nem kell ember, még a gombot sem nyomja meg a pék, az alapanyagot már a gépek adagolják a receptúra szerint – fűzte hozzá.



Bővülő mintabolthálózat



– Marad a mintabolthálózatunk, a jelenlegi 320-ról 450-ig nő a szám, azokon a nagy településeken, városokban, ahol a multikereskedelem már jelen van. Ezeken kívül még közel háromezer település van, ahol a hatvani beruházás által jelen szeretnénk lenni, ez a következő két év célja, hogy az ország összes településén ott lehessenek a Lipóti Pékség termékei. Felépült egy komoly alvállalkozói rendszer, az ország minden régiójában további tizenöt kenyérgyárral kizárólagos együttműködésben fogunk dolgozni. Ezen a téren tízéves referenciával rendelkezünk a kecskeméti kenyérgyárral, mi biztosítjuk a technológiát, kereskedelmet, és azóta sikeresen dolgozunk együtt. Az alvállalkozóink továbbra is kézi munkával gyártják a termékeiket, melyek kiegészülnek a hatvani gyárban előállítottakkal, és ellátják az adott régió 100–150 települését. Így mintaboltjaink mellett 4000–4500 kiskereskedelmi üzletben is elérhetőek lesznek a Lipóti Pékség termékei, és a mi számításunk szerint a hatvani gyárunk kapacitását ezt le is fedi – részletezte az elképzeléseket a pékmester.



– Február végén, március elején elindulnak a próbagyártások, és a tavaszi hónapok végére beállnak a gépsorok. Nyolcvanezer liter kovászt használunk majd fel naponta, tizennégy tonna terméket gyártunk óránként (ez az ötszáz embert foglalkoztató lipóti, kecskeméti és tatabányai üzemünknek a tízszerese). Harminc-negyven alaptermék készül a teljes választékkal, ez 1,3 millió sütőipari termék naponta – mutatott rá a további számokra.



Magyar vásárlóknak, magyar alapanyagból



– Mi a magyar vásárlókért vagyunk, számukra szeretnénk nagy hatékonysággal, jó minőségben előállítani termékeket, magyar alapanyagból, magyar munkaerővel. Húsz éve nem dolgoztam a multikereskedelemnek, de persze nem zárom ki, hogy valamely termékcsaládból valamennyit ne szállítsunk. De hangsúlyozom, hogy mi a magyar kereskedelmet céloztuk meg – búcsúzott a lipóti családi vállalkozás vezetője, megjegyezve, hogy a meglévő három üzem kapacitása és dolgozói létszáma is megmarad, maximum más termékeket gyártanak ezeken a helyszíneken.