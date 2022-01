Ismét elnyerte az Építőipari Nívódíjat a West Hungária Bau Kft., két kategóriában is. A Károlyi−Csekonics-palotaegyüttes és a Múzeum Mélygarázs is elismerést érdemelt, s az utóbbi beruházás projektvezetőjét is kitüntették.

Az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2021-ben huszonegyedik alkalommal hirdette meg az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA) az alapítók és csatlakozó szervezetek nevében, illetve felhatalmazásukkal. Az első pályázatot 2000-ben írták ki, akkor hét díjazott volt. Az idei díjakat december 9-én adták át az ÉVOSZ (Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége) ünnepi közgyűlésén, ahol a West Hungária Bau két projektje is nívódíjban részesült.

Műemlék-helyreállítás, építményrekonstrukció kategóriában a budapesti Károlyi−Csekonics-palotaegyüttes nyert – a díjat Peterka Attila, a WHB stratégiai igazgatója vette át –, míg a komplex infrastruktúra kategóriában a szintén fővárosi Múzeum Mélygarázst díjazták – az érte járó elismerést Nagy Sándor, a projekt létesítményfelelőse vette át. Az ÉVOSZ évzáró ünnepi közgyűlésén átadták a Lechner Ödön-díjakat is a szakma több további fontos elismerésével együtt.

Az Építési Alkotói Díjakat két szakterületen osztották ki: a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata a magasépítés és mélyépítés területén is egy-egy, a kivitelezést külön elismerő és személyre szóló díjat adományozott, amelyeket Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és Wéber László elnökségi tag adott át a díjazottaknak. A WHB szakembereinek munkáját itt is elismerték: a mélyépítési szakágban Építési Alkotói Díjat nyert Nagy Sándor, a West Hungária Bau Kft. projektvezetője, a Liget Budapest Projekt részeként felépült Múzeum Mélygarázs kivitelezéséért. (x)