Amennyiben lakásvásárlás előtt állunk, egy cél lebeg a szemünk előtt: szert tenni az áhított ingatlanra. Ennek érdekében a legtöbb esetben hitelhez folyamodunk, hiszen ritka, hogy valaki rendelkezzen a teljes kifizetendő összeggel.

Nem árt azonban a célhoz vezető utat is átgondolni, és körültekintően járni el a hitel kérdésében is. Figyelni arra, hogy ne vállaljunk túl magas törlesztőrészletet, ne kerülje el figyelmünket az “apróbetűs rész”, vagyis: ne váljon a beköltözés keserédessé.

Tudnunk kell, hogy az ingatlancélú hitelek alapvetően kedvezményesebb konstrukciók a szabad felhasználású hiteleknél, sőt, akadnak kifejezetten akciós, vagy épp államilag támogatott hitelek is.

Szakértőink azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes alaposan utánanézni a részleteknek, hiszen sok az eltérés az egyes pénzintézetek ajánlatai között. Ajánlott emellett a szerződés részleteire is figyelmet fordítani, hogy ne később érjenek minket váratlan meglepetések.

Hogy segítsünk az elővigyázatos hitelfelvételben, összegyűjtöttük a leggyakoribb hibákat, amelyeket ilyenkor elkövethetünk.

1. Nem gondoljuk végig a törlesztőrészlet kérdését

A törlesztőrészlet esetén két dolgot érdemes végiggondolni: a havi részlet összegét és a kamatozás típusát.

A havi törlesztőnk mértékét tekintve fontos, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Vagyis csak akkora összeget vállaljunk, amelyet hosszú távon is tudunk fizetni. Hogy elkerüljük a túl magas törlesztőrészlet választását, szakértőink az alábbi kérdések megvizsgálását ajánlják:

Melyek az állandó havi költségeink?

Mekkora összeget tudunk ezen felül nélkülözni hosszú távon?

Mik a jövőbeli terveink: lesznek-e komolyabb kiadásaink?

Tipp: Az MNB Háztartásiköltségvetés-kalkulátorának segítségével összevethetjük a háztartásunk bevételeit és várható kiadásait, így láthatjuk, mekkora az az összeg, ami elég lehet a törlesztőrészlet fizetéséhez.

Arra is érdemes felkészülni, hogy előfordulhatnak nem várt események, amelynek során bevételtől esünk el – gondoljunk csak egy meglepetés gyermek érkezésére, vagy akár egy hosszabban elhúzódó betegségre, lábadozásra. Egy ilyen eshetőséget is érdemes számításba venni hitelfelvételkor: tartalékot képezni, vagy biztosítást kötni.

A másik kérdés a törlesztőrészlet kapcsán, hogy a fix vagy a változó kamatozású hitel a megfelelőbb számunkra.

Fix kamatozású hitel esetén a teljes futamidő alatt változatlan a kamatláb mértéke. Ez ad egyfajta biztonságérzetet és tervezhetőséget, hiszen évek múlva is ugyanakkora lesz a hiteltörlesztő. Ugyanakkor a kezdeti költségek magasabbak lehetnek, attól függően, hogy a kamatszint az évek során nő vagy csökken. Előfordulhat ugyanis, hogy 4,5%-os kamattal veszünk fel hitelt, azonban később ez 3,8%-ra csökken – fix hitel esetén nekünk akkor is az eredeti 4,5%-os kamatot kell fizetnünk.

Változó kamatozású hitel esetén úgynevezett kamatperiódosokban rögzítik a kamatok mértékét. Amikor az adott periódus letelik, új kamatlábat állapítanak meg, és ettől függően nő vagy csökken a havi törlesztőrészlet.

Forrás: Freepik

2. Nem nézünk szét megfelelően a piacon

Logikusnak hangzik, hogy górcső alá vegyük a pénzintézetek kínálatát, hiszen általában több évre köteleződünk el. Ennek ellenére gyakori, hogy “leragadunk” egy banknál és annak kínálatát tekintjük csak át.

Jellemző, hogy a számlavezető bankunk mellett döntünk, vagy azt a pénzintézetet választjuk, amelyiknél családunk, ismerőseink már vettek fel hitelt. Pedig előfordulhat, hogy léteznek jobb ajánlatok, akciók a piacon.

Jelzáloghitelek esetében például érdemes figyelembe venni – a fix vagy változó kamatozású hitel kiválasztásának szempontjai mellett – a THM-et (teljes hiteldíj mutatót) is.

Ezenkívül – ahogy arra az MNB is figyelmeztet – fontos megvizsgálni az egyéb kapcsolódó költségek mértékét és azt, hogy a hitelnyújtó pénzintézet a futamidő alatt egyoldalúan módosíthatja-e a kamatot, a díjat vagy a költségeket.

3. Nem kérjük szakértő segítségét

Azt gondolhatnánk, hogy egy szakértő bevonása drága mulatság, ezért sokszor inkább saját kútfőből akarunk dönteni. Pedig a hiedelemmel ellentétben léteznek olyan független alkuszok, akik valóban térítésmentesen segítenek a legjobb hitel kiválasztásában. A pénzügyi tanácsadókkal való kapcsolatfelvétel azért ajánlott, mert átlátják a piacot, ismerik a konstrukciók részleteit és tisztában vannak az akciós ajánlatokkal.

Ezek a független pénzügyi szakértők nem egy bank vagy pénzintézet megbízásából dolgoznak, hanem jogilag is az ügyfél megbízásából járnak el. Ez azt jelenti, hogy jogszabályi kötelességük a legjobb pénzügyi megoldások bemutatása.

Egy független pénzügyi alkusznak voltaképp mindegy, hogy melyik pénzügyi terméket közvetíti, és hogy emögött melyik pénzintézet áll. Ugyanis az MNB által kialakított jutalékplafon miatt nagyon hasonló jutalékokat kap a különböző pénzintézetektől – így a függetlenség a gyakorlatban is megvalósul.

Érdemes tehát megfontolni, hogy a lakáshitel felvétel folyamatába egy független pénzügyi szakértőt is bevonjunk.

Forrás: Freepik

4. Nem gondoljuk át, mi lesz, ha változik az élethelyzetünk

Egy lakáshitel felvétel hosszú távú, akár több évtizedes elköteleződést jelent. Épp ezért nem elég csupán a törlesztőrészlet mértékét, a THM-et vagy a kamat típusát figyelembe venni, hanem hátrébb kell lépnünk egyet, és nagyobb perspektívából nézni a dolgot.

Előfordulhat ugyanis, hogy a távoli jövőben változik élethelyzetünk, és ennek hatására változtatni szeretnénk majd a hitelünkön is. Lehetséges, hogy pénzintézetet szeretnénk váltani, eladjuk a lakást, vagy akár egy nagyobb összeget öröklünk és végtörlesztenénk hitelünket.

Mindenképp érdemes átnézni tehát az "apróbetűs részeket", vagyis hogy mit, milyen feltételek mellett tehetünk meg, egyáltalán a szerződésünk engedi-e.

Jó, ha tudjuk, hogy a 2010. március 1-jét követően megkötött szerződésekre a jogszabályban előírtaknak megfelelően nemcsak hogy lehetőségünk van előtörlesztésre, de a felszámítható költség legmagasabb mértéke is meg van határozva.

5. Nem biztosítjuk családunk és saját magunk jövőjét

Ha nagyobb perspektívából vesszük górcső alá a hitelfelvételt, fel kell készülnünk a legrosszabb eshetőségre is. Sajnos bárkivel, így velünk is megtörténhet, hogy tartós betegség miatt keresőképtelenné válunk, vagy ne adj isten komolyabb tragédia történik velünk. Ebben az esetben sajnálatos módon a családunknak meg kell küzdenie a hitelfizetéssel is, ami hatalmas terhet róhat rájuk.

Éppen ezért érdemes elgondolkozni az úgynevezett hitelfedezeti biztosításon, különösen, hogyha fő keresők vagyunk családunkban. Ennél a biztosításnál ugyanis a hitelt nyújtó pénzintézet a biztosítás kedvezményezettje. Vagyis ha velünk bármi történne, a biztosítás összegét egyből a kölcsönt nyújtó bank kapja meg – így nem hárul a családunkra a hitelfizetés felelőssége.

Amennyiben nemcsak a hitelünket illetően szeretnénk bebiztosítani magunkat, hanem a keresőképtelenné válás, vagy baleseti halál esetére is, úgy az életbiztosítás a megfelelő választás.

Szánjuk rá az időt

Mielőtt letennénk a voksunkat egy-egy hitel mellett, fontos a megfelelő tájékozódás: bármennyire is szimpatikus egy-egy bank ajánlata, vizsgáljuk meg más pénzintézet konstrukcióit is. Különösen érdemes odafigyelni arra, hogy mekkora plusz költségei vannak a hitelnek, illetve milyen esetben van lehetőségünk végtörlesztésre.

Természetesen a kedvezményekkel kapcsolatban is érdemes érdeklődni, és számba venni az államilag támogatott konstrukciókat is.

Szánjuk rá tehát az időt és az energiát a kutatásra és a számolásra, hiszen később hálásak leszünk magunknak érte.