Nem véletlen, hogy a legjobb koncerteken mindenki a színpaddal szembeni részért harcol. A profi színpadi hangosítást most már a saját szobánkban is átélhetjük – vagy akár utazás közben egy jól választott okos készülékkel. Itt az idő, hogy abbahagyjuk a digitálisan tárolt zene ördögűzését is, hiszen bizonyított, hogy az felér a klasszikus hanghordozók minőségével.

Milyen hangrendszert érdemes választani? A hangos és nagy hangfal aligha jó döntés, annak ellenére sem, hogy a hangerősség elámíthat bennünket. Nem baj, ha méretes és nagyot üt, de elsősorban legyen minőségi. Mert akkor tényleg úgy érezhetjük magunkat, mint aki a színpad elé kapott VIP-jegyet. Ha pedig lecseréljük a gyárilag csomagolt fülhallgatókat egy komoly darabra, ámulunk majd, hogy még a rongyosra hallgatott kedvencek is másképp szólnak.

Futáshoz, tanuláshoz, buliban

A minőségi zene lendületbe hoz. Bárhol megnyomhatjuk az indítógombot: nyugodtan kiléphetünk a négy fal közül, vigyük magunkkal a dallamot bárhova. Semmilyen kompromisszumot nem kell meghoznunk a zenéért. A korszerű technológia helyettünk is intézkedik, hogy a délutáni futókörünk végén, vagy épp a következő vizsgaanyagon túlrágva magunkat jó hangulatban induljunk hazafelé. Megfelelő hangrendszerrel, mobiltelefonnal korlátlanul hozzáférhetünk a minőségi zenéhez. A hordozható hangfalaknak köszönhetően koncertélmény közeli hangulatot hozhatunk össze a hetedik emeleti lakásunkban, vagy akár egy közös kiruccanás esti záróakkordjaként is.

Hogyan válasszunk hangfalat?

Könnyen áthelyezhetjük az otthonunkban, bármikor magunkkal vihetjük a házibuliba, a nyaralást is sokkal hangulatosabbá teszi. Nem kell lemondanunk sem a jó hangzásról, sem a basszusról, ráadásul egy minőségi hordozható hangfal még energiatakarékos is. Kell ennél több?

Helyezzük új alapokra a zenehallgatási szokásainkat. Elég, ha a mobiltelefonunk nálunk van, például a Bluetooth hangszórókat már így is egyszerűen kezelhetjük. Ugorjuk át a megunt számokat egyetlen ujjmozdulattal, tekerjük fel a hangerőt, állítsunk be saját lejátszó listát. Ezek a hangfalak rendkívül könnyűek, az újratölthető akkumulátornak köszönhetően pedig bárhova magunkkal vihetjük, a működtetéséhez nincs szükségünk áramforrásra. Jó hír, hogy a legtöbb darab ütés- és vízálló!

Házimozi rendszert zenehallgatáshoz? Igen!

Könnyen tönkre teheti a filmélményünket a rossz hangosítás. Viszont egy jó hangfallal nemcsak a mozizás élményét kaphatjuk vissza, még a komolyzenébe is beleszerethetünk. Képzeljük magunkat egy koncert közepére, ahol szinte láthatjuk a húrokat tépő gitárost, vagy az őrület határán egyensúlyozó trombitást. Ízlés dolga, kinek mi talál a szívébe, de egy házimozi rendszer kitágítja a látókörünket, ráhangolja a fülünket az ismeretlen műfajokra is.

Ma már akár egy LED-televízió is teljesítheti az igényeinket. A tökéletesen éles és színpompás képernyőn túl ugyanis a digitálisan tárolt zenéket is elindíthatjuk a felület segítségével. Bármikor igény szerint bővíthetjük a hangfal készletünket, illetve erősítőt csatlakoztathatunk a fokozott élményért.

Ehhez minden adathordozó passzol

Válasszunk hálózati zenelejátszót, amely a legtökéletesebb megoldás lehet nekünk, zeneőrült digitális bennszülötteknek. Ezzel az eszközzel szinte mindegy, milyen adahordozóról indítjuk el a kedvenc számunkat, verhetetlen minőségben élvezhetjük a ritmus. Csatlakoztassunk hozzá iPhonet, PC-t vagy USB-t, felismeri a leggyakoribb zenei formátumokat is, valamint kezeli az internetes rádiókat. A kristálytiszta hangzást most a kezünkben tarthatjuk: töltsük le a készüléknek megfelelő alkalmazást, és okostelefonon keresztül minden funkciót elérhetünk. Ilyen hihetetlenül élvezetes és kényelmes még sosem volt a zenehallgatás. A koncertélményekről továbbra se mondjunk le, de minden másra jó megoldást kínál a 21. századi zenehallgatás – már kompromisszumok nélkül! (x)