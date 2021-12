A világhírű vitorlázó manapság családjára és vállalkozására fókuszál. A Fertő Parton kiépülő technológiát már 20 éve alkalmazzák, több ezer hajó helyet hoztak már létre így, nem csak hazánkban, de Ausztriában és más európai országban is. Első körben a kijáró pontonok kialakítása történik meg, ezekhez építik majd hozzá jövő tavasszal az úgynevezett vendégpontonokat, amelyek közé majd be tudnak állni a hajók. Az ismert szakember, sportoló szerint az új vízisport központ világszínvonalú lesz, amivel nem csak a fiataloknak adhat majd nagy kedvet a sportág megismeréséhez, de alkalmas lesz nemzetközi versenyek megrendezésére is.

Több mint 300 hajónak tud majd helyet biztosítani a Fertő Part beruházás keretében megépülő északi kikötő. A mintegy 2,5 hektár alapterületű vízi helyszínen már javában tart a ponton rendszerű úszómóló kiépítése. Ennek stabil alapját azok a 7 méter magas oszlopok adják, amelyeket a talajba vertek le, még a kikötő elárasztása előtt. Az oszlopokat speciális festékkel kezelték, hogy tartósak legyenek. Az úszómóló rendszert hazánk egyik legismertebb hajósa, Fa Nándor és cége építi.

A legmodernebb technikával

„Mintegy 20 éve foglalkozunk kikötő rendszerek kiépítésével, az a technológia, amivel dolgozunk, korunkban a legmodernebb, világszínvonalú megoldásnak számít. A világ számtalan részén építettünk már így kikötőket, ahogy a szomszédos Ausztriában is. Az építés számomra egy fontos alkotási folyamat, célunk ezért mindig az, hogy a munkánk során a lehető legkisebb beavatkozást tegyük a tó életébe. Csupa természetes anyagot használunk, illetve olyanokat, amelyek természet semlegesek” – fogalmazott Fa Nándor.

Hazai víz, nemzetközi színvonal

Az ismert vitorlázó elmondta: jól ismeri a Fertő-tavat, a korábbi évtizedekben rendszeresen járt az osztrák oldali versenyekre. Mint mondta: sportemberként már régóta várta, hogy a magyar oldalon is megépülhessen egy nemzetközi színvonalú kikötő, ami otthont adhat nagy versenyeknek is.

„Végre itt is - és nem csak az osztrák oldalon - lesz olyan helyszín, ahol nemzetközi versenyeket lehet majd szervezni. Büszke is vagyok, hogy ennek létrehozásában mi is részt vehetünk. A megépülő modern vízisport központ, és annak infrastruktúrája nagyot lendíthet a vízisport utánpótlásnevelésén is. Az új létesítmény nem csak vízen, de szárazföldön is minden igényt ki tud majd elégíteni, amit a vitorlázás igényel. Igen komoly, sokszoros nagyságrendű fejlődés lesz ez a vízi sportok életében, és nem csak a vitorlázás, de például a szörfözés tekintetében is. A vízpart kulturált és könnyű megközelíthetősége nagyon nagyot fog lendíteni a helyszín vonzerején. Úgy gondolom, hogy a fejlesztésnek köszönhetően a Fertő tó találkozik a jelenlegi világszínvonallal” - magyarázta a világhírű hajós.

A vízszinttel együtt mozog

A most kiépülő úszómóló korábban levert oszlopai közé építik az alumínium szerkezetű rendszert, amelynek igen magas a korrózióvédelme, még a tengervizet is bírja. A fedélzete pedig trópusi, natúr fa, időtállósága több mint 30 év. A móló ponton rendszere úszó polietilén tartályokon nyugszik, amelyek polisztirol habbal vannak kitöltve. Ez azt jelenti, hogy esetleges sérülésük esetén sem tud elsüllyedni. A rendszer jellemzője, ahogy a vízszint ingadozik, a görgős kerekek segítségével az oszlopokon föl-alá tud mozogni az egész kikötő hajóparkostól. A pontonok merülése 15 centiméter, azaz bármilyen sekély vízben gond nélkül működnek.

„Kamionnal hoztuk ide az alkatrészeket, amelyek üzemi körülmények között épülnek. A legnagyobb elem 2,5 méter széles és 12 méter hosszú. Flexibilis módon csatlakoztatjuk egymáshoz őket. Gyakorlatilag egy olyan várost építünk ide, ahol minden elérhető lesz, amire egy modern vitorlázónak szüksége van” - fogalmazott Fa Nándor.

Tavasszal készülnek a vendégpontok

Most első körben az úgynevezett kijáró pontonokat építik ki, tavasszal pedig hozzáépülnek az úgynevezett vendégpontonok is. Ezek közé tudnak majd beállni a hajók. Az ismert hajós szerint a kikötő kialakítása kellően tágas, bőven hagytak helyet a hajóknak, így ki-, illetve behajózáskor nagyobb biztonságban tudnak közlekedni. Ez azért is lényeges, mert a Fertőn általában szeles az idő. A kikötő minden beállójában víz- és áramvételi lehetőség is lesz.

A Fertő Part beruházásról

A Fertő Part beruházás a Sopron-Fertő turisztikai térségben zajló fejlesztések csúcspontjaként valósul meg, amely a jövőben a térség idegenforgalmi fellendülését is nagyban segíti majd. A projektnek köszönhetően a Fertő tó magyarországi oldalán is minőségi, családbarát közösségi tér alakul ki, ahol mindenki megfelelő kikapcsolódásra lelhet. Teljesen megújul a strand – tiszta vízzel, medencékkel –, horgászhelyek épülnek, a vitorlások számára új, korszerű kikötők állnak majd rendelkezésre, közösségi sportközpont épül – beltéri és kültéri elemekkel, futball-, kosár- és teniszpályákkal –, az egyik leglátványosabb elem pedig a különleges Ökocentrum, illetve a 12 hektáros Ökopark lesz.