Korábban, ha bankszámlát szerettünk volna nyitni, egyetlen választásunk volt, be kellett fáradni egy bankfiókba és hosszas sorban állás után megnyithattuk a bankszámlánkat. Ez a folyamat manapság sokkal egyszerűbb és kényelmesebb, hiszen már videóbankon vagy akár egy szelfi segítségével is nyithatunk teljesértékű bankszámlát, akár otthonról. Sőt van olyan bank is, amelyik még külön 10 000 Ft jóváírással is jutalmaz bennünket* a szelfis számlanyitáskor. Első hangzásra néhányak számára kissé futurisztikusnak tűnhet egy ilyen banki szolgáltatás, de lássuk be, ez a jövő.