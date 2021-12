A Kantharosz gála jótékonysági hangverseny és borárverés hét győri civil szervezet és a Győri Filharmonikus Zenekar összefogásával valósult meg 2010-ben, azóta az ország egyik legnagyobb jótékonysági rendezvényévé nőtte ki magát. Az esten befolyt adományokból rászoruló gyermekeket támogat az alapítvány. Ez a program ahogy tavaly, úgy 2021-ben is meghiúsult. A szervezet azonban támogatóinak köszönhetően ilyen nehéz időkben is él és működik, s ha csak keveseknek is, de támogatást nyújt, továbbra is próbál segíteni vészesen fogyó tartalékaiból a kilátástalan helyzetbe került gyermekeknek.