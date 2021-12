Számos újdonság 2021.11.20. 00:01

Presztízs 2021 – A megújulási készségében rejlik a 30 éves Autentik Csoport sikere

Egy vállalkozás sikeressége a megújulási készségében rejlik. Így van ez a nemsokára 30 éves Autentik Csoport életében is. A cégcsoport a pandémia ideje alatt számos újdonságot vezetett be az ügyfelek megtartásának érdekében. Ilyen kezdeményezés volt például az influencer marketing alkalmazása is.

Az influencer marketing, más néven véleményvezér-, vagy befolyásoló marketing, a marketing egy típusa. Napjainkban a marketing stratégia fontos része. A kis és nagy vállalatok számára is kiválóan alkalmazható, mert amellett, hogy eladásokat lehet vele generálni, a márka építés fontos eleme is. A márkanagykövetekkel való közös munkának számos előnye van, köztük a pontos ügyfélkör kiválasztás, a korábban nehezen elérhető csatornák elérése és új megjelenési lehetőségek kihasználása.

Az Autentik Csoport célja, hogy az általa forgalmazott márkák globális értékeit közéleti szereplők segítségével juttassa el a jelenlegi és jövőbeli vásárlókhoz és kiemelt ügyfelekhez. A vállalat általában hosszútávú kooperációkat folytat különböző előadókkal, művészekkel, híres emberekkel. A hosszabb távú, rendszeres, szoros együttműködés biztosíthatja, hogy a márkanagykövet tökéletesen érthesse és képviselhesse a márkát. A cégcsoport a Mercedes-Benz Hungária Kft. hivatalos Mercedes – Benz márkanagyköveti programja mellett saját együttműködésekkel is rendelkezik.

A vállalkozás első hosszútávú együttműködése Gundel Takács Gáborral kezdődött, aki 2019 február óta az Autentik Csoport és a Mercedes – Benz hivatalos márkanagykövete. Gábor számára fontos a biztonság, a megbízhatóság, a kényelem és a környezet, így mindig ezen szempontok alapján kerül kiválasztásra az általa használt autó.

A vállalkozás nyitni szeretett volna a fiatalabb generációk felé is, így a következő választás a győri Dallos Bogira esett. Bogi olyan fiatal, aki modern, céltudatos és szakmájában sikeres. Márkanagykövetként közreműködésével megszólítja azokat a potenciális vásárlókat, akik fiatalok, élvezik az életet, de mindezek mellett törekvőek és komoly szakmai sikereket értek el már az életük során.

Idén nyáron az Autentik Csoport egy újabb partneri együttműködésbe kezdett az országszerte ismert Tankcsapda zenekarral. Nagy megtiszteltetés a cégcsoport számára, hogy a Tankcsapda kényelmes és biztonságos utazásáért felelhet, mint szállító partner!

