A beruházó cég vezetője, dr. Szabó Ákos tájékoztatójában arról beszélt, hogy a Rét utca mögött egy kisvárosias lakóövezetet szeretnének létrehozni, maximum kétszintes épületekkel, sorházakkal. Törekednek rá, hogy minden lakáshoz tartozzon majd zöldterület. Az elképzeléseik szerint 250 lakás építésére lesz lehetőségük, amit négy év alatt kívánnak megvalósítani. Arra is odafigyelnek, legalább minimális szinten a különböző szolgáltatások is elérhetők legyenek majd a lakóövezetben, de szóba került már például játszótér építése is.