Nagy előrelépést tettünk a kereskedelmi informatika (Retail IT) területén is. Épp a napokban debütált egy győr­szentiváni kisboltban a legújabb fejlesztésű felhős kereskedelmi és kasszarendszerünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a bolti automatizációra is: egyre több üzletben telepítjük az önkiszolgáló pénztárgépeinket és a Pricer elektronikus polccímkét. Mindkettő egy megoldás – válasz a munkaerőhiányra. A kereskedelmi IT területén az egyik piacvezető cég vagyunk a régióban, amely előnyt csak úgy tudjuk megtartani, ha folyamatosan fejlesztünk.