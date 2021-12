A kutatás során mélyinterjúkat készítettek, kérdőíveket vettek fel. Ezek alapján összeállították azokat a problémákat, amelyekre a turizmus fejlesztése során reagálni szükséges. „Az egyik legfőbb feladat az infrastruktúra fejlesztése. Az aktív turizmusra koncentrálva a kerékpárút-hálózat, a kikötőhálózat, a programkínálat, a szálláshelyek és az éttermek is fejlesztést igényelnek. Lényeges lenne szolgáltatásbővítéssel széthúzni a turizmust a teljes Szigetközre” – sorolta a feladatokat Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna. Hozzátette, forgalommérő készülékek elhelyezésével pontosan nyomon követhetővé válna a kerékpáros és a vízi turizmus alakulása is, míg az úgynevezett okos bóják telepítésével nemcsak a turisták kaphatnak információkat, de a szakemberek is, például a vízminőségről vagy éppen a halak vándorlásáról.

Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna

Fotó: Májer Csaba József / SZE