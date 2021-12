A továbbra is fennálló járványveszély generálta piaci folyamatok, áremelkedések és ellátásilánc-zavarok komoly kihívás elé állították az iparág vállalatait, így a Rábát is, de eredményességük kulcsa, hogy a gyártási tevékenységük rugalmasságának növelésén túl szigorú költséggazdálkodást folytattak.Hozzátette, hogy a cég továbbra is a gyártás, a technológia hatékonyságának javításán dolgozik.