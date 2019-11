Visszajuttatták a márványtáblát

A 85-ös főút melletti, Csornához tartozó Gyöngyösmajor történetét dolgozta fel Szalay Balázs helytörténész. Olyanokkal is találkozott, akik az egykori premontrei birtokon éltek.

Csorna közigazgatási területéhez számos major tartozott az elmúlt évszázadokban. Ezek egyike volt a premontrei uradalomhoz tartozó Gyöngyösmajor, melyből egy emlék a közelmúltban – Szalay Balázsnak köszönhetően – visszakerült az apátsághoz.

A mai 85-ös főút közelében lévő major Gyöngyössy Pál prépostról (1820–1857) kapta a nevét, ezért említik a hivatalos iratok többféle módon, köztük Gyöngyösy-majorként is. Az adatok szerint 1882-ben 6 lakója volt, 1920-ban 52, 1947-ben 21, 1960-ban 26, 1970-ben 18. A birtokról látták el terményekkel a csornai apátságot, de szállítottak távolabbi rendházakba is. A második világháború idején kezdődött a szépen gondozott major hanyatlása. A német csapatok kezdték a fosztogatását és a szovjetek fejezték be, de előbb még az oda beszállásolt leventék dohányzás közben leégették a tehénistállót. Horváth Lóránt Ödön nyugalmazott apát 1948 nyarától töltötte novíciusi idejét Csornán. Kedves emlékeket őriz a Gyöngyösy-majorból.

„A majorban például cukorrépát szedtünk vagy aratáskor kévét gyűjtöttünk. A jó lelkű hívek segítettek és fiatal tanárainkkal együtt szívesen dolgoztunk, mert akkor már kevés alkalmazott volt” – emlékezett Ödön apát. A háború után új magtárat építtetett a rend. Bejárata felett egy táblát helyeztek el a következő felirattal: „Az 1946–1948 években épült Simonffy Jenő prépostsága alatt.” Az 1970-es években bontották le az épületet, a márványtáblát Kristóf István és családja őrizte egészen mostanáig. Szalay Balázsnak adták, aki visszajuttatta a premontreieknek.

A rendi levéltár irataiból világossá vált, hogy a kommunista hatalom gazdaságilag is próbálta ellehetetleníteni a rend működését. 1950 januárjában „a csornai gazdaságra nehezedő terhek következtében beállott gazdasági lehetetlenülés állapotára tekintettel” az apátság átadta az államnak a birtokot, ami az Új Élet Termelőszövetkezet kezelésébe került. Szűcs Lászlóné Horváth Erzsébet az ötvenes években lakott a majorban szüleivel, a 85 esztendős Horváth Péter a hatvanas években dolgozott ott. Jól emlékeznek a cselédlakásokra, a három nagy istállóra és a kétszintes magtárra. Az 1970-es évek közepére lakatlanná vált a terület. 1976-tól 2007-ig szemétlerakóként használták. Szalay Balázs kéri, ha valakinek van még emléke a majorokról, egy-egy fénykép vagy történet, ne engedje feledésbe menni és ossza meg a helytörténészekkel. A [email protected] címen érhetik el a kutatót.