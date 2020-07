Üvegből is adhatunk spriccet a bornak

Sokan úgy tartják, hogy a fröccs, csakis szódával az igazi. A környezetünkért és a helyi vállalkozásokért is sokat tehetünk, ha ásványvíz helyett, a szódavizet választjuk nyári hűsítőként. Most, a műanyagmentes július félidejénél annak jártunk utána, hogyan tudjuk ezen a téren is csökkenteni a műanyagok használatát, és erre több nagyszerű lehetőséget is találtunk.

Az egyik lehetőség, hogy újratölthető szódásflakonokra váltunk. Ezeket sok üzletben meg lehet vásárolni, és miután kiürültek, vissza lehet őket váltani. A másik lehetőség, hogy közvetlenül a szódásoktól vásárolunk. Igaz egyre kevesebben, de a mai napig működnek szikvízkészítők. Győrben és környékén öten-hatan foglalkoznak még ezzel.

Egy melegebb napon, akár kétezer liter szóda is palackba kerülhet

Kocsi Attila 1986 óta tölti a palackokat. Elmondta, hogy mára megváltoztak a fogyasztási szokások. Régen a házi szörpökhöz, és a bor mellé elengedhetetlen volt a szóda. Majd jött egy időszak, amikor inkább csak a vendéglátósok vásárolták, az elmúlt években pedig ismét egyre inkább keresik a magánszemélyek is. A régi szódásüvegek reneszánszukat élik. Ezeket pedig újra munkára is foghatjuk. Egy szép felújított palack az asztal dísze is lehet.

Kocsi Attila szerint, a szódafogyasztás időjárásfüggő, a melegebb időszakban naponta nagyjából kétezer liter szódát töltenek a palackokba. A műanyagokat praktikusságuk, az üvegeket pedig szépségük miatt használják az emberek. Ajándéknak is egyre népszerűbb egy egyedi szódásüveg. És hol máshol foglalkozna valaki szódásüvegek felújításával, mint Győrben, ahol Jedlik Ányos találmánya, a város jelképévé tette a savanyúvizet.

A téglák és egy házasság vezettek a szódásüvegekhez

Régi téglák gyűjtésével, katalogizálásával foglalkozik már évtizedek óta Albert Zsolt. Amikor megnősült, akkor fedezte fel, hogy apósával, Hámori Sándorral is van közös érdeklődési területük. “Minden férfi gyűjt valamit. Őt a szódásüvegek, engem a téglák gyűjtése érdekelt” – mesélte Zsolt. Egy régi ház bontásánál, amikor régi téglákat keresnek, akkor szinte biztos, hogy a pincében, padláson régi szódásüveget is lehet találni, így kapcsolódott össze kettőnk szenvedélye – tette hozzá.

Hámori Sándor, szeretett volna minél több emléket összegyűjteni a szódával kapcsolatban. Az évek alatt összegyűjtött relikviáknak bemutatási lehetőséget is talált. Az elmúlt években, a Rotary Fröccsnapok kísérőprogramjaként, gyűjteményének legérdekesebb darabjait időszaki kiállításokon mutatta be, nemrég pedig állandó helyszínt is kapott erre a Látogatóközpontban.

A szikvizesek nagyon sok üveget kidobtak

Az ásványvizek megjelenésével és elterjedésével sok szikvizes számolta fel az üzemét. Az egyik győri szódás például amikor 15-20 évvel ezelőtt felszámolta a nagyüzemét, és ma már csak egy garázsban működik. Ő mesélte el, hogy akkoriban tízezer üveget vitt a szeméttelepre. Senki sem gondolta akkor, hogy egyszer újra eljön ezeknek az ideje.

Még ma is működnek az ötven éve porosodó üvegek

Sok olyan szódásüvegre bukkantak, amiben még ott van a szódavíz, és a mai napig sem szökött el belőle a gáz. Zsolt elmondása szerint, ez adta az ötletet, hogy ne csak dísztárgyként őrizzék meg ezeket, hanem adják vissza az eredeti funkciójukat úgy, hogy maivá, személyre szabottá teszik őket. Ekkor elkezdték keresni és felvásárolni a felirat nélküli üvegeket. “Míg a gyűjtők számára ezek kevésbé érdekesek, nekünk kifejezetten ilyenekre volt szükségünk, hogy aztán gravírozással személyre szabhassuk őket” – mondta.

Ahhoz, hogy ezeket a palackokat újra használni lehessen, először nagyító alatt meg kell vizsgálni, hogy az üveg teljesen hibátlan-e. Ki kellett találni, hogy hogyan lehet őket szét- és összeszerelni, kitől lehet rájuk beszerezni az új fejet. Speciális eszközökre van szükség például a szelep kiszedéséhez, de még azt is ki kellett találni, hogy milyen eszközzel tudják kitisztítani az üvegeket, amihez maguk készítettek gépet egy esztergagépből.

Szódával még a fröccs is finomabb

Először csak a barátoknak, ismerősöknek adtak a felújított és egyedi gravírozással ellátott üvegekből. Most viszont azt tapasztalják, hogy az emberekben megnőtt az érdeklődés a régi tárgyak iránt. Talán nosztalgiából is keresik ezeket a tárgyakat az emberek, de a környezettudatos szemlélet is egyre inkább előtérbe kerül. “Többen, amikor megkeresnek, az az első kérdésük, hogy valóban újratölthetők-e ezek a palackok, mert kifejezetten amiatt vásárolnák meg, hogy kiváltsák az ásványvizeket, vagy az ugyan többnyire visszaváltható, de műanyagból gyártott flakonokat” – mondta el Zsolt. Azt is megjegyezte, hogy egy szép bor mellett, egy elegáns szódásüveg jobban is mutat az asztalon, amellett, hogy az íze is finomabb.