RETRO-Sopron: 20. századi iparsztori

Emlékeznek még a RETRO-Sopron mottójára?

„A most következő előadás témája és a benne szereplő képek nem a képzelet szüleményei. Ha valaki magára vagy hozzátartozójára ismer, az nem csupán a véletlen műve!” A jereváni RETRO-Sopron idei képmutogatásra, ha lehet ez még inkább igaz lesz, hiszen a közelmúlt ipartörténeti képeiből válogat Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotóarchívumának vezetője.

SOTEX, AFIT, SOFA, Fésűsfonalgyár, Pamutipar… az elmúlt század ikonikus ipartörténeti fogalmai, amelyek nem maradhatnak ki az egyórás zenés előadásból. A RETRO-Sopron a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata, Tóth Éva képviselő kezdeményezésére vált a Kodály téri szolgáltatóház hagyományos helyszínévé. Tóth Éva elmondta: mára már a Jereván egyik legélményszerűbb és legrangosabb rendezvénye az augusztusban rendszeresen megtartott RETRO-Sopron, amit a Részönkormányzat örömmel támogat.

Akár egyetlen vállalat dokumentumaival is megtölthetné az estét, de Bolodár Zoltán célja, hogy átfogó képet adjon a soproni ipar történetéről. Nem időrendben fogják a képeket látni, hanem egy-egy részterületet bemutatva vagy emberi történeteket elénk tárva – avat be a részletekbe a Soproni Múzeum munkatársa. – Szóba kerülnek a 19-20. század fordulójának gyáralapításai, az első nagyüzemek megépítése. A nagy textilipari üzemek megtelepedését joggal nevezhetjük a helyi gyáripar hőskorának. Ezzel párhuzamosan az 50-es 60-as évekre Sopronban is háttérbe szorultak a „magánzók”, ennek ellenére persze maradtak olyanok, akiknek a neve ma is fogalom a városban. Az előadás a korérzést is fel szeretné eleveníteni, így hallhatunk a sztahanovista mozgalomról, a szocialista brigádmozgalomról és láthatjuk az egykori május elsejéket. Annak ellenére, hogy a rendszerváltás után a legtöbb üzem tulajdonosváltáson esett át vagy megszűnt, van azért példa, hogy az emberek többségének egykor munkát adó vállalat most is működik. Ilyen a Soproni Sörgyár, amely az 1895-ös létrejöttétől napjainkig a soproni gazdasági élet egyik legfontosabb szereplője.

Várjuk Önöket egy nosztalgikus, szórakoztató estére! A vetítésen lesznek székek, de a piknik hangulatot kedvelők akár plédet, pokrócot is hozhatnak. Hűvös idő esetén kérjük, hogy hozzanak magukkal meleg ruhát vagy takarót, hogy ne fázzanak az előadás alatt – olvasható Tóth Éva közleményében.

RETRO-Sopron: 20. századi iparsztori

A rendezvény a Jereván lakótelep Településrész Önkormányzat támogatásával és társszervezésével valósul meg.

Helyszín: Jereván lakótelep Szolgáltatóház (belső füves udvara), Kodály Zoltán tér 12.

Időpont: 2021. augusztus 13., péntek 20:30 óra (esőnap: 2021. augusztus 27., péntek)

Előadó: Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotóarchívumának vezetője

A program ingyenes. A rendező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.