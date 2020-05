Öltöztessünk vidámságba egy fát vagy bokrot – Avagy majális Dunakilitin 2020-ban – fotók

Dunakiliti 2018-ban a Területi Operatív Program (TOP) pályázaton belül közösségépítés és helyi identitás erősítésére Feketeerdővel közösen 40 millió Ft-os támogatásban részesült (35+5 millió Ft bontásban a két település között). Ezen pályázat keretében vállaltuk, hogy nemcsak megtartjuk az eddigi programjainkat, hanem szinte havonta valami újjal is előállunk, a pályázat biztosította forrás felhasználásával.

Így egészült ki a Csiripiszli ünnep Kikeletköszöntővel, a Péter-Pál-napi Falunap Aratóünneppel, a Falutörténeti séta az Elszármazottak találkozójával, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem A Cselekvő Közösségek által meghirdetett Közösségek hete programhoz is csatlakoztunk az előző években.

Idén is az volt a tervünk, hogy sok-sok nagyszerű programot szervezünk majd a dunakiliti és tejfaluszigeti lakóknak és vendégeiknek. A koronavírus-járvány azonban mindent felülírt. A pályázati kötelezettségek maradtak, tehát mindent kicsit másképp kellett/kell megoldanunk idén.

Meg kell felelni a pályázati vállalásainknak, ugyanakkor nem szervezhetünk tömeges rendezvényeket. Ennek nyomán hirdette meg a Közösségi Ház az „Öltöztessünk vidámságba egy fát vagy bokrot! Ezt lehetett az udvaron, a ház előtt vagy akár a kertben is. Miután a díszítés elkészült, le kellett a fát vagy bokrot fényképezni, és elküldeni a fotót a Közösségi Ház e-mailcímére. A határidő 2020. május 2. 12 óra, de néhány ”alkotásról„ már most hírt tudunk adni.

Ezáltal is kifejezve, hogy mi itt Dunakilitin igenis ÖSSZETARTOZUNK. A program célja, hogy egy kicsit megszépítsük ezt az aggódással, félelmekkel teli időszakot, és kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk a dunakiliti és tejfaluszigeti családok apraja-nagyjának. És akkor néhány alkotás, amiről már hírt kaptunk.

A Sárközi Lakatosüzem munkatársai közösen állítottak májusfát már április 30-án kora délután. A tulajdonos Sárközi László és felesége Sárköziné Sreiner Mónika nevezte be a csapatot a versenybe. A Kisfaludy utcai májusfa is igazi közösségi alkotás. Az ötletadó Máté Mária, a fát Máté Ágnes adta, előkészítette azt Makay József, Kovács Zoltán és Egyed Ferenc.

A díszek, a dekoráció elkészítésébe bekapcsolódott Makay Tünde, Vecsei Kata és Vecsei Anna is. A fa állításában, elhelyezésben segített a fentieknek Ali Karimi és Varga Ágoston is. A végeredmény látható a képen. Az utcalakókat arra kérik a készítők, hogy csodálják meg a fát nap mint nap, majd jöjjenek a kitáncolására 2020. május 31-én este 7 órára a Kisfaludy utcai térre.

A Dunakiliti Községüzemeltető Kft. munkatársai az ügyvezető, Haszonits Judit irányításával készítettek meglepetést Kovács Andor Tamásné polgármesternek és a település lakóinak a hivatal épületéhez. A díszes fára felaggatott virágokon nevek is vannak: a polgármester, a jegyző, a képviselők, a hivatali ügyintézők neve mellett természetesen a készítő Kft. munkatársaké is. Ezzel üdvözlik az arra járókat és vidámságot sugároznak.

A Dunakiliti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai immár évek óta a Klub Kiliti elé állítanak májusfát, hiszen az épület mögött áll az ÖTE tűzoltószertára. A fiúk a kivágott fát hagyományos módon kerékpárok segítségével szállították be az erdőből a faluba. Élményt volt látni őket útközben, és persze májusfájuk égbenyúló.

Természetesen nagyon sok egyéni nevezés is történt. Edelmayerné Andrea, Kocsisné Gráczol Éva, Preszellerné Kovács Barbara, Bazsó Ildikó, Vajlok Zsanett, Kovács Istvánné és Tejfaluból Haskóné Lelkes Bernadett munkáját tudjuk bemutatni most. A zsűri természetesen a nevezés lezárulta után értékel, és díjakat oszt ki. A lényeg azonban, hogy 2020 május 1-jén is tudtunk ünnepelni és örülni.

Kovács Andor Tamásné írása